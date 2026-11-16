Sáng 16/11, tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn), TPHCM đã long trọng tổ chức Lễ xuất quân Đoàn Thể thao thành phố tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Buổi lễ có sự góp mặt của lãnh đạo thành phố, cùng đông đảo huấn luyện viên và vận động viên.

Đoàn Thể thao TPHCM tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X với lực lượng hùng hậu gồm 1.453 vận động viên, cùng đội ngũ huấn luyện viên và cán bộ đoàn.

Lễ xuất quân không chỉ là dịp công bố lực lượng mà còn là khoảnh khắc lãnh đạo và nhân dân TPHCM gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào các thành viên đoàn thể thao trước ngày tranh tài.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đã đại diện lãnh đạo thành phố phát biểu động viên và giao nhiệm vụ cho Đoàn Thể thao TPHCM.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ mong muốn và kỳ vọng đoàn thể thao TPHCM sẽ đạt thành tích cao tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Ông nhấn mạnh, kỳ Đại hội này sẽ là bệ phóng quan trọng để các vận động viên, huấn luyện viên chinh phục các giải đấu mang tầm châu lục và thế giới.

Mang trên mình niềm tự hào và trách nhiệm của địa phương đăng cai chính Đại hội, đoàn thể thao TPHCM đã đặt quyết tâm thi đấu hết mình, hướng đến những thành tích cao nhất.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đã thực hiện nghi thức trao cờ xuất quân cho ông Trần Thế Thuận, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Trưởng đoàn Thể thao thành phố.

Lá cờ xuất quân được trao đến Đoàn Thể thao TPHCM, mang theo niềm tin và kỳ vọng của lãnh đạo, người dân thành phố đối với các vận động viên tại kỳ Đại hội năm nay.

Các huấn luyện viên, vận động viên TPHCM đã trải qua quá trình tập trung, rèn luyện chuyên môn và bản lĩnh thi đấu, sẵn sàng bước vào những cuộc tranh tài tại Đại hội.

Trần Thị Xuân Hương (18 tuổi, vận động viên môn bắn súng) chia sẻ, đây là lần đầu tiên cô góp mặt tại Đại hội Thể thao toàn quốc. Dù có chút hồi hộp, Hương cho biết bản thân và các đồng đội đều đặt quyết tâm cao, nỗ lực thi đấu hết mình để mang về thành tích tốt cho thể thao TPHCM.

Đại hội năm nay là kỳ tổ chức đầu tiên sau đợt sắp xếp địa giới hành chính, mang đến diện mạo mới cho thể thao cả nước với cơ cấu đoàn tham dự có nhiều thay đổi.

Cũng trong sáng cùng ngày, đoàn đã thực hiện nghi thức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, thể hiện lòng biết ơn và tinh thần đoàn kết.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X đánh dấu sự trở lại của TPHCM trên cương vị địa phương đăng cai chính sau 20 năm. Trước đó, thành phố từng tổ chức kỳ Đại hội thứ V vào năm 2006.

Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026 sẽ có 48 môn, 65 phân môn và 973 nội dung thi đấu, dự kiến quy tụ gần 12.000 cán bộ, huấn luyện viên và vận động viên trên cả nước.

Đại hội diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12. Lễ khai mạc được tổ chức vào tối 21/11 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (TPHCM), lễ bế mạc dự kiến diễn ra ngày 12/12 tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao Phú Thọ.