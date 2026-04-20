Hơn 1.000 người tham gia đi bộ Green Walk Family giữa “lá phổi xanh” TPHCM

Chiều 19/4, giải đi bộ Green Walk Family chính thức diễn ra tại Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ), quy tụ hơn 1.000 người tham gia trong không khí sôi nổi, hào hứng.

Chương trình được tổ chức giữa không gian xanh mát, gần gũi thiên nhiên của khu vực ven biển Cần Giờ, nơi được ví như “lá phổi xanh” của TPHCM. Ngay từ sáng sớm, nhiều người đã có mặt, tạo nên bầu không khí nhộn nhịp, tràn đầy năng lượng.

Hơn 1.000 người tham gia giải đi bộ Green Walk Family tại Cần Giờ (Ảnh: Hoàng Hướng).

Không khí sôi động tại “lá phổi xanh” của TPHCM

Giải đi bộ gồm hai cự ly phù hợp với nhiều đối tượng: 2km “Dạo bước an nhiên” dành cho người cao tuổi và các gia đình; 3,04km “Sức khỏe bền vững”, mang ý nghĩa chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Trên cung đường xuyên rừng, hướng biển với bầu không khí trong lành, người tham gia không chỉ rèn luyện thể chất, tái tạo năng lượng mà còn có dịp tận hưởng thiên nhiên cùng người thân.

Các vận động viên đến từ nhiều độ tuổi, từ trẻ nhỏ, thanh niên đến trung niên, cao tuổi. Nhiều gia đình đa thế hệ cùng góp mặt, xem đây là dịp gắn kết, vừa vận động vừa tận hưởng không gian xanh hiếm có của thành phố.

Vợ chồng ông Thụy có mặt tại Cần Giờ từ 10h, chuẩn bị cho giải chạy (Ảnh: Hoàng Hướng).

Ông Bùi Sinh Thụy (SN 1953) cùng vợ là bà Đỗ Thị Sang (SN 1961, ngụ phường Vườn Lài) cho biết, hai vợ chồng biết đến chương trình qua mạng xã hội và nhanh chóng đăng ký. Sáng cùng ngày, cả hai dậy sớm chuẩn bị, 8h xuất phát bằng xe máy từ nhà và đến Cần Giờ vào khoảng 10h.

Chia sẻ cảm nhận, ông Thụy ấn tượng với không khí mát mẻ, gần biển và nhiều cây xanh. “Nếu có điều kiện, vợ chồng tôi cũng muốn cân nhắc về đây sinh sống. Với người lớn tuổi, môi trường trong lành, thông thoáng như vậy rất cần thiết”, ông Thụy nói.

Nhiều bạn trẻ hào hứng tham gia giải đi bộ cùng người thân (Ảnh: Hoàng Hướng).

Ban tổ chức cho biết, hoạt động không đặt nặng thành tích mà hướng đến lan tỏa lối sống lành mạnh, khuyến khích cộng đồng tăng cường vận động và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Cung đường được thiết kế phù hợp, đảm bảo an toàn, tạo sự thoải mái cho người tham gia.

Bên cạnh giải đi bộ, chương trình còn có nhiều hoạt động bên lề như biểu diễn âm nhạc, trò chơi vận động, workshop (buổi trao đổi) về sức khỏe… Nhiều người tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ cùng gia đình, bạn bè trong không gian thoáng đãng dịp cuối tuần.

Chị Bảo Trân (SN 1994, ngụ phường Bình Dương) cho biết, đây là lần đầu chị tham gia một sự kiện mang tính kết nối như vậy. “Tôi thấy rất vui vì vừa được vận động, vừa hòa mình vào thiên nhiên. Không khí ở đây khác hẳn trung tâm thành phố, dễ chịu hơn nhiều”, chị Trân chia sẻ.

Lan tỏa thông điệp sống xanh, phát triển bền vững

Không chỉ là hoạt động thể thao cộng đồng, Green Walk Family còn truyền tải thông điệp về lối sống xanh, thân thiện môi trường. Trong chương trình, ban tổ chức đã khéo léo lồng ghép nhiều nội dung nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ hệ sinh thái và tái chế sáng tạo.

Ông Lê Ngọc Hiếu, Giám đốc Ban Quản lý khu đô thị Vinhomes Green Paradise phát biểu tại chương trình (Ảnh: Hoàng Hướng).

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Ngọc Hiếu, Giám đốc Ban Quản lý khu đô thị Vinhomes Green Paradise nhấn mạnh, chương trình không chỉ góp phần rèn luyện sức khỏe mà còn là dịp để các gia đình gắn kết, cùng hướng tới lối sống bền vững.

Đại diện ban tổ chức cho biết, sự kiện cũng góp phần quảng bá hình ảnh siêu đô thị Vinhomes Green Paradise, nơi hội tụ giữa biển và rừng, kết hợp hệ sinh thái tự nhiên với quy hoạch hiện đại. Tại đây, cư dân có thể tận hưởng môi trường sống trong lành, hệ tiện ích đồng bộ và không gian gắn kết gia đình nhiều thế hệ.

“Chúng tôi không gọi đây là nơi ở đơn thuần, mà là nơi để sống cùng nhau, với những tiêu chuẩn sống cao mà mỗi người xứng đáng được thụ hưởng mỗi ngày”, ông Hiếu chia sẻ.

Cung đường đi bộ hướng biển, xuyên rừng của các vận động viên tại Vinhomes Green Paradise (Ảnh: Hoàng Hướng).

Thông qua sự kiện, tiềm năng phát triển của Cần Giờ tiếp tục được nhấn mạnh, với định hướng trở thành đô thị sinh thái gắn với du lịch nghỉ dưỡng của TPHCM trong tương lai.

Nhiều người tham gia bày tỏ kỳ vọng hạ tầng giao thông kết nối giữa trung tâm thành phố và Cần Giờ sẽ sớm được cải thiện, giúp việc đi lại thuận tiện hơn, qua đó thu hút thêm du khách và cư dân đến sinh sống, trải nghiệm.

Một gia đình vui mừng sau khi hoàn thành 3,04km và về đích sớm (Ảnh: Hoàng Hướng).

Cuối chương trình, top 10 vận động viên về đích sớm nhất được tham gia trồng cây tại Vinhomes Green Paradise, gắn biển tên và theo dõi quá trình phát triển như một dấu ấn lâu dài.