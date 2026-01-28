Hội nghị thường niên Liên đoàn Quyền anh quốc tế sẽ tổ chức tại Việt Nam

IBF là một trong 4 tổ chức quyền anh lớn nhất thế giới, Liên đoàn Quyền anh quốc tế cũng sở hữu đai vô địch danh giá hàng đầu trong môn quyền anh, mang tên IBF. Đây là một trong 4 đai vô địch mà mọi võ sĩ từ nhà nghề cho đến nghiệp dư trên toàn thế giới đều muốn chinh phục, bên cạnh các đai vô địch WBC, WBA và WBO.

Sự kiện rất quan trọng của quyền anh thế giới sẽ diễn ra tại Việt Nam vào tháng 5 tới đây (Ảnh: Trần Đạt).

Theo thông báo từ phía IBF vào chiều 27/1, Hội nghị thường niên của tổ chức này trong năm nay sẽ được tổ chức tại Việt Nam, từ 24 – 28/5, tại The Grand Hồ Tràm (TPHCM). Đây là lần đầu tiên IBF tổ chức Hội nghị thường niên tại một quốc gia Đông Nam Á.

Chủ tịch IBF Daryl Peoples cho biết: “Chúng tôi ghi nhận sự phát triển của quyền anh Việt Nam và quyền anh Đông Nam Á trong những năm qua. Việc tổ chức hội nghị thường niên của chúng tôi tại đây góp phần truyền cảm hứng cho các tài năng trẻ, đồng thời thúc đẩy sự hợp tác sâu rộng hơn nữa giữa IBF và quyền anh Việt Nam, quyền anh khu vực”.

Hội nghị thường niên IBF là nhịp cầu để kết nối các nhà vô địch thế giới, những nhà quản lý trong môn quyền anh, các tổ chức và các quan chức hàng đầu môn quyền anh đến từ khắp nơi trên thế giới.

Các đại biểu tham dự hội nghị sẽ thảo luận về luật lệ của môn thể thao này, cũng như thảo luận về định hướng cho tương lai của quyền anh chuyên nghiệp.

Cũng theo thông báo từ phía IBF, trong thời gian diễn ra Hội nghị thường niên, sẽ có các võ sĩ hàng đầu thế giới xuất hiện tại Việt Nam.