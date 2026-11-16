Hội khỏe Hội Nhà báo TP Hà Nội mở rộng lần thứ 31 năm 2026 (diễn ra từ ngày 16/11 đến 18/11) do Hội Nhà báo TP Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Hà Nội, UBND và Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường Xuân Đỉnh tổ chức.

Lễ Khai mạc Hội khỏe Hội Nhà báo TP Hà Nội mở rộng lần thứ 31 năm 2026 (Ảnh: Quyết Thắng).

Đây là hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Giải đấu năm nay thu hút gần 500 lượt vận động viên là các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cán bộ công nhân viên đến từ 23 đoàn thuộc các cơ quan báo chí Trung ương, Hà Nội và một số tỉnh, thành phố.

Các vận động viên tham gia tranh tài ở 6 bộ môn bao gồm: bóng đá, bóng bàn, cờ tướng, kéo co, đi bộ và pickleball. Đáng chú ý, ngay trong lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu của Hội khỏe, môn pickleball đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ và tham gia đông đảo từ các đơn vị, trong đó có các tay vợt đến từ báo Dân trí.

Phát biểu tại lễ khai mạc sáng 16/11, nhà báo Lê Quỳnh Trang - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Nhà báo TP Hà Nội, Phó trưởng Ban tổ chức khẳng định Hội khỏe Hội Nhà báo TP Hà Nội mở rộng là sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích, giúp gắn kết đội ngũ người làm báo Thủ đô với các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí Trung ương, bộ, ngành và Hội Nhà báo các địa phương.

Nhà báo Lê Quỳnh Trang - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Nhà báo TP Hà Nội, Phó trưởng Ban tổ chức Hội khỏe Hội Nhà báo TP Hà Nội mở rộng lần thứ 31 năm 2026 phát biểu tại buổi lễ khai mạc (Ảnh: Quyết Thắng).

Trải qua 30 kỳ tổ chức thành công, Hội khỏe đã khẳng định vị thế là một hoạt động truyền thống giàu sức hút của giới báo chí. Việc mùa giải năm 2026 tiếp tục ghi nhận thêm các đơn vị mới đăng ký tham dự cho thấy sự phát triển sâu rộng của phong trào thể dục thể thao trong các cơ quan báo chí cả nước.

Không chỉ dừng lại ở việc tranh tài giành thành tích, Hội khỏe còn góp phần lan tỏa tinh thần thể thao cao thượng, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và khuyến khích mỗi người làm báo duy trì thói quen rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Ngay sau nghi thức khai mạc, các vận động viên đã bước vào những lượt trận tranh tài sôi nổi đầu tiên trong sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả và đồng nghiệp.