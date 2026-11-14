Hòa U23 Qatar 1-1, U23 Việt Nam lên ngôi vô địch

Trước lượt trận cuối cùng giải giao hữu quốc tế ở Gia Lai, U23 Việt Nam dẫn đầu với 6 điểm, nhiều hơn 2 điểm so với U23 Qatar. Do đó, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh chỉ cần kết quả hòa là giành chức vô địch.

Đúng như kỳ vọng, trong trận đấu trên sân Pleiku vào tối 14/11, U23 Việt Nam đã hòa U23 Qatar với tỷ số 1-1. Kết quả này đã giúp U23 Việt Nam giành chức vô địch giải đấu với 7 điểm.

Qays Husham A Al-Rawi ghi bàn mở tỷ số vào lưới U23 Việt Nam (Ảnh: Trần Hào).

Bước vào trận đấu này, U23 Việt Nam có 5 sự thay đổi trong đội hình xuất phát trong trận đấu với U23 Singapore. Đáng chú ý, hai cầu thủ tấn công là Williams Minh Hoàng và Gia Bảo ngồi dự bị.

U23 Qatar thể hiện quyết tâm ngay sau tiếng còi khai cuộc. Họ dồn lên tấn công, đẩy U23 Việt Nam vào thế phòng ngự. Trong thế trận ấy, U23 Qatar đã có bàn mở tỷ số do công của Qays Husham A Al-Rawi ở phút 17.

Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh không chịu khuất phục. Toàn đội đã nhanh chóng chấn chỉnh đội hình và dồn ép U23 Qatar. Chỉ có điều, U23 Việt Nam gặp bế tắc trước hàng thủ của U23 Qatar trong hiệp 1.

Minh Tâm ăn mừng bàn thắng cho U23 Việt Nam (Ảnh: Trần Hào).

Ngay đầu hiệp 2, tình hình đã thay đổi. Chỉ vài phút sau khi vào sân, Williams Minh Hoàng đã đặt dấu ấn khi thực hiện cú tạt bóng, khiến hậu vệ U23 Qatar phá bóng tới vị trí của Minh Tâm. Tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai đã dứt điểm quyết đoán tung lưới U23 Qatar, san bằng tỷ số 1-1.

Trong những phút tiếp theo, U23 Việt Nam thi đấu với quyết tâm cao. Lối chơi pressing (gây áp lực) với cường độ cao của đội chủ nhà khiến U23 Qatar gặp khó. Đội bóng Tây Á không có nhiều cơ hội đáng chú ý. Chung cuộc, trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1.

U23 Việt Nam ăn mừng chức vô địch tại Gia Lai (Ảnh: VFF).

Xem trực tiếp trận U23 Việt Nam gặp U23 Qatar ở đâu?

Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6 và FPT Play. Ngoài ra, báo Dân trí cũng tường thuật trực tiếp và đưa tin nhanh nhất về trận đấu.

Siêu máy tính dự đoán tỷ số trận U23 Việt Nam gặp U23 Qatar

Tối nay (14/11), người hâm mộ Việt Nam sẽ hướng về sân Pleiku để cổ vũ U23 Việt Nam trong trận đấu quyết định với U23 Qatar. Trước trận đấu này, đoàn quân HLV Đinh Hồng Vinh đang có 6 điểm, nhiều hơn 2 điểm so với U23 Qatar.

Điều đó có nghĩa rằng U23 Việt Nam đang ở rất gần chức vô địch giải đấu. Chỉ cần không thua trước đại diện Tây Á, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ giành chức vô địch.

Trước thềm trận đấu này, siêu máy tính ChatGPT đánh giá cao cơ hội giành chiến thắng của U23 Việt Nam. Họ phân tích: “U23 Việt Nam nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà, phong độ và sự ổn định trong phòng ngự.

Sau hai lượt trận đầu tiên, đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh đã thi đấu chắc chắn và chưa thủng lưới bàn nào. Với lợi thế chỉ cần hòa là vô địch, U23 Việt Nam có thể chủ động lựa chọn cách tiếp cận trận đấu và không nhất thiết phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng.

Trong khi đó, U23 Qatar bị đẩy vào thế buộc phải thắng. Họ nhiều khả năng sẽ phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Điều này có thể tạo điều kiện cho U23 Việt Nam khai thác khoảng trống bằng những pha phản công tốc độ. Thực tế, hàng công của U23 Qatar không quá sắc sảo khi họ không ghi được bàn thắng vào lưới U23 Singapore ở lượt trận đầu tiên dù tung ra 13 cú dứt điểm”.

Theo nhận định của siêu máy tính, U23 Việt Nam có 45% khả năng giành chiến thắng. Cơ hội thắng của U23 Qatar là 25%. Khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa là 30%.

Siêu máy tính ChatGPT dự đoán U23 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước U23 Qatar.