Tại buổi họp báo trước giải vào chiều 9/11, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ: “Tham dự giải lần này, U23 Việt Nam có sự kết hợp giữa một số cầu thủ vừa tham dự Asiad và những gương mặt mới. Đây sẽ là thế hệ tiếp nối của bóng đá Việt Nam. Trong đợt tập trung này, chúng tôi có 26 cầu thủ đến từ các CLB trong nước”.

HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá cao thực lực của các đội bóng ở giải đấu (Ảnh: VFF).

Về sự chuẩn bị cho giải tứ hùng tại Gia Lai, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết: “Với quỹ thời gian chuẩn bị cho giải đấu lần này, chúng tôi mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm để hướng đến các giải đấu trong năm 2027 và xa hơn là xây dựng lực lượng cho đội tuyển Việt Nam.

Chúng tôi đến đây với mục tiêu thi đấu hết mình, thể hiện tinh thần vì màu cờ sắc áo, cống hiến cho người hâm mộ và từng bước xây dựng một đội tuyển U23 Việt Nam có chất lượng tốt nhất trong tương lai”.

Nhấn mạnh mục tiêu của U23 Việt Nam trong thời gian tới, HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định: “Chúng tôi hướng đến năm 2027 với những giải đấu quan trọng như vòng chung kết U23 châu Á và xa hơn là Olympic. Tương tự như ba năm trước, dù quỹ thời gian chuẩn bị có phần gấp rút, nhưng những thành công trong năm 2025 và 2026 đã là câu trả lời.

Trận đấu với U23 Qatar ở lượt trận cuối cùng sẽ là trải nghiệm tốt cho cả những cầu thủ cũ lẫn các gương mặt mới. Chúng tôi sẽ thể hiện khát khao cống hiến để có một giải đấu thành công. Bên cạnh đó, toàn đội cũng hướng đến mục tiêu tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho năm 2027”.

Trong khi đó, do lịch bay và tối 9/11 mới có mặt tại Pleiku nên HLV Chawatchai Damrong của U23 Thái Lan đã có video chia sẻ trước giải đấu. Ông cho biết: “Đến với giải đấu tại Việt Nam, chúng tôi mang theo nhiều cầu thủ trẻ. Đây là thế hệ mới của bóng đá Thái Lan, bên cạnh một số gương mặt đã có kinh nghiệm thi đấu.

HLV Jose Angel Ziganda Lacunza của U23 Qatar trả lời họp báo (Ảnh: VFF).

Giải đấu này là bước chuẩn bị đầu tiên cho vòng loại U23 châu Á. Điều chúng tôi quan tâm là khả năng kết hợp giữa những cầu thủ mới và các gương mặt giàu kinh nghiệm trong cùng một đội hình”.

Về tham vọng của U23 Thái Lan, HLV Chawatchai Damrong chia sẻ: “Mục tiêu của chúng tôi luôn là thể hiện khả năng tốt nhất ở mỗi giải đấu. Việc được thi đấu với những đối thủ chất lượng là cơ hội rất tốt để các cầu thủ trưởng thành.

Trận mở màn gặp U23 Việt Nam mang ý nghĩa đặc biệt và chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức. Tôi tin người hâm mộ sẽ rất háo hức chờ đợi cuộc đối đầu này. Hy vọng các cổ động viên Thái Lan sẽ tiếp tục dành sự ủng hộ cho đội tuyển tại giải đấu này”.

Về phía U23 Qatar, HLV Jose Angel Ziganda Lacunza đánh giá cao ý nghĩa của giải đấu đối với quá trình chuẩn bị của đội bóng: "Giải đấu này là cơ hội rất tốt đối với chúng tôi, bởi trong thời gian dài vừa qua, đội chưa có nhiều điều kiện tập luyện và thi đấu. Đây là dịp để tôi làm việc cùng một số cầu thủ, giúp họ có thêm thời gian gắn kết và hiểu nhau hơn.

Chúng tôi sẽ tận dụng cơ hội được thi đấu với nhiều đối thủ khác nhau để đánh giá chính xác năng lực của mình. Một số cầu thủ chưa có nhiều thời gian làm việc cùng nhau, vì thế giải đấu này rất hữu ích để toàn đội tập trung, tập luyện, xác định những vấn đề cần cải thiện và đánh giá tình hình lực lượng hiện tại”.

HLV Firdaus Bin Mohamed Kassim của U23 Singapore (Ảnh: VFF).

Trong khi đó, HLV Firdaus Bin Mohamed Kassim của U23 Singapore cho biết: “Với quá trình chuẩn bị vừa qua, chúng tôi hy vọng giải đấu sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của các cầu thủ trẻ. U23 Singapore đã có sự chuẩn bị về lực lượng và đây là cơ hội tốt không chỉ cho các cầu thủ mà còn cho bóng đá Singapore nói chung.

Chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất khả năng của mình và tích lũy thêm kinh nghiệm. Tôi cho rằng U23 Việt Nam là một đối thủ chất lượng, giúp chúng tôi có cơ hội kiểm chứng năng lực. Sự khác biệt nằm ở kinh nghiệm và những trận đấu sắp tới sẽ là dịp để các cầu thủ hoàn thiện bản thân, tích lũy thêm những bài học cần thiết”.