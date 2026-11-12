U23 Việt Nam thắng U23 Singapore, tiến gần ngôi vô địch

Đội tuyển U23 Việt Nam thắng sát nút U23 Singapore 1-0 ở trận đấu thuộc giải bóng đá tứ hùng quốc tế tại Gia Lai, diễn ra tối 12/11, trên sân Pleiku (Gia Lai).

HLV Đinh Hồng VInh cho biết U23 Singapore phòng ngự dày đặc (Ảnh: Trần Hào).

Sau trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh của U23 Việt Nam cho biết: “Đội tuyển U23 Singapore thi đấu với đội hình lùi thấp, lối chơi này gây khó khăn cho U23 Việt Nam. Các pha lên bóng, xuyên phá của đội tuyển U23 Việt Nam gặp nhiều trở ngại trước hàng thủ dày đặc của đối phương”.

“Các cầu thủ của chúng tôi chưa có nhiều thời gian tập luyện trước giải đấu này. Nếu có thêm thời gian tập trung, tập luyện cùng nhau, toàn đội chắc chắn sẽ cải thiện được khâu phối hợp. Dù vậy, điều quan trọng là đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng trong trận đấu này”, HLV Đinh Hồng Vinh nói thêm.

Tại giải lần này, U23 Việt Nam cũng thiếu vắng một số cầu thủ rất quan trọng. Những gương mặt này còn trẻ nhưng giàu kinh nghiệm khoác áo đội tuyển U23 Việt Nam.

Dù vậy, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Đinh Hồng Vinh không có được sự phục vụ của tiền vệ Nguyễn Công Phương (20 tuổi), Trần Thành Trung (21 tuổi), tiền đạo Nguyễn Lê Phát (19 tuổi).

HLV Đinh Hồng Vinh nói về những sự vắng mặt đáng tiếc: “Tôi từng có kế hoạch xây dựng Công Phương là cầu thủ trụ cột của U23 Việt Nam tại giải lần này, nhưng tiếc rằng Công Phương gặp chấn thương”.

U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước U23 Singapore (Ảnh: Trần Hào).

“Thành Trung cũng gặp chấn thương. Do đó, tôi đã phải gọi một số cầu thủ bổ sung ở tuyến giữa. Những sự bổ sung này cần thời gian để lắp ráp với những cầu thủ sẵn có để đi tìm sự nhuần nhuyễn.

Tôi có lời khen dành cho tiền vệ Quang Duyệt. Tôi quyết định cho cậu ấy cơ hội thử sức ở giải này để chuẩn bị lực lượng cho năm 2027. Hai trận vừa qua, Quang Duyệt để lại ấn tượng tốt. Quang Duyệt luôn nỗ lực, khát khao để tiến xa hơn trong tương lai”, vẫn là lời của HLV Đinh Hồng Vinh.

Đội tuyển U23 Việt Nam vẫn còn một trận đấu nữa tại giải bóng đá tứ hùng quốc tế tại Gia Lai, gặp U23 Qatar vào lúc 19h ngày 14/11.

Trước trận đấu chót tại giải năm nay, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ: “Việc của chúng tôi lúc này là tập trung phục hồi cho cầu thủ. Sau khi nghỉ ngơi, toàn đội sẽ phân tích, mổ xẻ trận đấu vừa kết thúc, để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới gặp U23 Qatar”.

“Chúng tôi hướng tới việc cống hiến thêm một trận đấu hay nữa cho khán giả ở Gia Lai và khán giả cả nước. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ bóng đá Việt Nam vì luôn ủng hộ chúng tôi”, HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh.