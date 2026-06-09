HLV U19 Thái Lan lên tiếng về khả năng gặp U19 Việt Nam ở bán kết

U19 Thái Lan thắng U19 Malaysia 3-2, U19 Việt Nam hy vọng đi tiếp

Trận đấu giữa U19 Australia và U19 Campuchia diễn ra vào 20h tối nay (9/6). Nếu U19 Australia thắng, U19 Việt Nam sẽ giành vé vào bán kết giải Đông Nam Á 2026. Nếu U19 Australia hòa hoặc thua U19 Campuchia, U19 Việt Nam sẽ bị loại.

Tối 8/6, U19 Thái Lan đánh bại U19 Malaysia với tỷ số 3-2. Chiến thắng này trực tiếp đưa đội tuyển U19 Thái Lan vào bán kết, với tư cách đội đầu bảng B.

HLV Chakraphan Panpi của U19 Thái Lan (Ảnh: FAT).

Đồng thời, chiến thắng này của U19 Thái Lan cũng gián tiếp tạo cơ hội cho đội tuyển U19 Việt Nam giành quyền vào bán kết, với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Sau trận thắng U19 Malaysia, HLV Chakraphan Panpi của U19 Thái Lan nói: “Chúng tôi bước vào trận đấu với mục tiêu giành chiến thắng. Áp lực lớn khiến cho ở một số thời điểm của trận đấu các cầu thủ trẻ của tôi không thể hiện đúng khả năng”.

“Dù vậy, các cầu thủ U19 Thái Lan đã hỗ trợ cho nhau rất tốt, trước khi toàn đội đã giành được 3 điểm trọn vẹn. Tôi sẽ cải thiện phong độ cho các cầu thủ trong những ngày tới, hướng họ chơi theo phương pháp của tôi”, HLV Chakraphan Panpi nói thêm.

Do đội nhì bảng B là U19 Malaysia đã chính thức bị loại, nên U19 Thái Lan sẽ gặp một trong hai đội U19 Việt Nam (nhì bảng A) hoặc có thể là U19 Campuchia (nhì bảng C) tại bán kết.

Nếu U19 Việt Nam vào bán kết, chúng ta sẽ đối đầu với U19 Thái Lan (Ảnh: FAT).

Chỉ cần U19 Australia thắng U19 Campuchia trong trận đấu cuối cùng vòng bảng diễn ra tối nay (9/6), U19 Việt Nam sẽ chính thức là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Đội bóng của HLV Yutaka Ikeuchi (người Nhật Bản) khi đó sẽ vào bán kết và đối đầu với U19 Thái Lan.

Dù vậy, đội bóng trẻ đến từ xứ sở chùa vàng gần như không quan tâm đến điều này. HLV Chakraphan Panpi chia sẻ: “Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ để tiếp tục phát triển lối chơi của mình. Mục tiêu đầu tiên của U19 Thái Lan là vào bán kết đã hoàn thành”.

“Mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là vào chung kết. Tôi không quan tâm đến đối thủ của U19 Thái Lan ở bán kết là đội nào, bởi vì tôi tin rằng nếu chúng tôi chơi đúng với phong cách và phong độ của mình, U19 Thái Lan sẽ giành chiến thắng”, HLV Chakraphan Panpi khẳng định.

Nếu đội tuyển U19 Việt Nam giành quyền vào bán kết, chúng ta sẽ thi đấu trận bán kết gặp U19 Thái Lan vào ngày 11/6.