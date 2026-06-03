HLV U19 Thái Lan chưa hài lòng dù đội nhà thắng Brunei 9-0

Trong ngày ra quân, U19 Thái Lan đã khẳng định sức mạnh vượt trội bằng màn trình diễn áp đảo. Phát biểu sau trận đấu, HLV Jakkraphan Panpee đã dành lời khen ngợi cho tinh thần nỗ lực của các cầu thủ trẻ. Ông khẳng định kết quả này là phần thưởng xứng đáng cho quá trình làm việc chăm chỉ của toàn đội trong suốt thời gian qua.

U19 Thái Lan có trận thắng tưng bừng trước U19 Brunei (Ảnh: FA Thailand).

Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Thái Lan cho rằng chiến thắng đậm không đồng nghĩa với một màn trình diễn không tì vết. Theo ông, đội bóng vẫn tồn tại những hạn chế cần sớm được khắc phục, đặc biệt là trong khâu triển khai tấn công và khả năng dứt điểm.

"Chúng tôi ghi được nhiều bàn thắng nhưng vẫn còn những sai sót. Đội bóng cần đa dạng hơn trong phương án tiếp cận khung thành và phải tận dụng cơ hội hiệu quả hơn. Các cầu thủ đã bỏ lỡ khá nhiều tình huống đáng tiếc", ông Jakkraphan nhấn mạnh.

Cũng theo vị thuyền trưởng này, điều kiện thời tiết mưa lớn đã gây không ít trở ngại trong hiệp đấu đầu tiên. Dẫu vậy, các cầu thủ đã thể hiện sự thích nghi tốt và duy trì được thế trận áp đảo để tạo nên chiến thắng đậm nhất tính đến thời điểm hiện tại của giải đấu.

U19 Thái Lan sẽ hướng tới lượt trận thứ hai gặp U19 Singapore vào ngày 5/6, mục tiêu của “Voi chiến” không gì khác ngoài việc giành trọn 3 điểm. HLV Jakkraphan cho biết ban huấn luyện sẽ kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng thể lực, đánh giá các trường hợp quá tải hoặc chấn thương để có những điều chỉnh về đội hình một cách hợp lý nhất.

HLV Jakkraphan yêu cầu học trò khắc phục điểm yếu trước trận gặp U19 Singapore (Ảnh: FA Thailand).

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả chiến thuật lẫn con người, thầy trò HLV Jakkraphan đang rất tự tin sẽ tiếp tục trình diễn lối chơi tấn công cống hiến và củng cố vị thế của mình tại bảng đấu.

Người hâm mộ Thái Lan đang đặt kỳ vọng lớn vào một màn thể hiện thuyết phục tiếp theo của đội bóng này, qua đó khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch ở giải đấu năm nay.