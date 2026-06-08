HLV U19 Indonesia lên tiếng khi đội nhà thắng tranh cãi U19 Việt Nam

U19 Indonesia đã giành chiến thắng 2-1 trước U19 Việt Nam nhờ quả phạt đền tranh cãi trong trận đấu ở lượt cuối bảng A giải U19 Đông Nam Á vào tối 7/6. Nhờ đó, đội bóng xứ vạn đảo đã giành vé đi tiếp với ngôi đầu bảng A.

HLV Nova Arianto cho rằng U19 Indonesia xứng đáng được hưởng phạt đền (Ảnh: PSSI).

Tình huống diễn ra ở phút 90. Hậu vệ Hoàng Nam có tình huống nhảy lên tranh chấp bóng bổng với tiền đạo Theodore Leeming của U19 Indonesia trong vòng cấm ở phút 90. Sau đó, trọng tài đã cho đội bóng xứ vạn đảo được hưởng quả phạt đền vì cho rằng cầu thủ của U19 Việt Nam phạm lỗi.

Bình luận sau trận đấu, HLV Nova Arianto của U19 Indonesia nói: “Tôi rất biết ơn vì chúng tôi đã có cơ hội đó và ghi được bàn thắng. Tôi cảm nhận được tinh thần chiến đấu của các học trò. Khi đội nhà rơi vào thế bất lợi, các cầu thủ đã chiến đấu hết mình và cuối cùng được hưởng một quả phạt đền”.

Nói thêm về trận đấu, HLV Nova Arianto chia sẻ: “Tôi rất vui vì U19 Indonesia đã tiến bộ qua từng trận đấu. Mỗi lần gặp các đội bóng Việt Nam đều mang đến cho chúng tôi bầu không khí rất khác, cả về chuyên môn lẫn cảm xúc. Nhưng các cầu thủ đã thể hiện được tinh thần thi đấu và khả năng tốt nhất của mình trong trận đấu hôm nay”.

Tình huống dẫn tới quả phạt đền tranh cãi mà U19 Indonesia được hưởng (Ảnh chụp màn hình).

Thống kê cho thấy, trong trận đấu tối qua, U19 Việt Nam kiểm soát 60% thời lượng, thực hiện 423 đường chuyền, với 334 đường chuyền trúng đích, tung ra 10 cú sút và trúng đích 4 lần. Con số này phần nào nhỉnh hơn so với đội chủ nhà. Họ kiểm soát 40% thời lượng, thực hiện 286 đường chuyền, với 220 đường chuyền chính xác, tung ra 14 cú sút, trúng đích 3 lần.

Sau trận thua trước U19 Indonesia, U19 Việt Nam đã mất quyền tự quyết. Đoàn quân của HLV Yutaka Ikeuchi phải chờ đợi các trận đấu ở bảng B và C để biết mình có trở thành đội nhì bảng xuất sắc nhất và giành quyền vào bán kết hay không.