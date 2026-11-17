Vào lúc 20h ngày 20/11 (theo giờ Việt Nam), U17 Việt Nam sẽ bước vào trận ra quân ở giải U17 World Cup 2026 gặp U17 Bỉ. Trước ngày lên đường sang Qatar, HLV Sven Vermant đã thể hiện quyết tâm lớn trong việc giúp U17 Bỉ gặt hái thành công.

HLV Sven Vermant của U17 Bỉ (Ảnh: Getty).

Phát biểu trong buổi họp báo ở Tubize (Bỉ), HLV Sven Vermant cho biết: “Ở bất kỳ giải đấu nào, chúng tôi luôn muốn giành chiến thắng. Đó không phải là sự kiêu ngạo và chúng tôi hoàn toàn ý thức được chặng đường còn phải vượt qua.

Chúng tôi cần giành chiến thắng ở trận ra quân (gặp U17 Việt Nam), vượt qua vòng bảng và tiến sâu ở các vòng đấu loại trực tiếp trước khi góp mặt trong trận chung kết”.

U17 Bỉ đang là đương kim á quân ở giải U17 châu Âu. HLV Sven Vermant khẳng định đội bóng hoàn toàn đủ sức làm được điều tương tự ở giải thế giới.

Vị HLV sinh năm 1973 nói thêm: “Chúng tôi cần phải nỗ lực để đạt được mục tiêu lọt vào chung kết, giống như những gì đã làm ở giải U17 châu Âu. Đương nhiên, U17 Bỉ cũng không phải là đội bóng duy nhất đặt mục tiêu vào chung kết.

Chúng tôi đã bắt đầu hành trình từ tháng 9/2025 khi tôi trở thành HLV trưởng. Mọi thứ bắt đầu từ giải U17 châu Âu, nơi chúng tôi đã tiến rất gần đến danh hiệu khi góp mặt trong trận chung kết”.

U17 Bỉ (áo đỏ) là đương kim á quân châu Âu (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, HLV Sven Vermant khẳng định tôn trọng mọi đối thủ ở giải đấu. Ông nói thêm: “Chúng tôi phải tôn trọng tất cả các đối thủ. Trong bóng đá hiện đại, những đội bóng nhỏ luôn có thể tạo nên bất ngờ. Kết quả của các trận đấu có thể quyết định từ những chi tiết nhỏ.

Điều quan trọng là U17 Bỉ phải có khởi đầu thuận lợi và không được hoảng loạn trước bất kỳ tình huống nào. Chúng tôi phải giành chiến thắng trước mọi đối thủ và không được để bản thân bị dao động”.