Trong buổi công bố danh sách triệu tập đội tuyển Bồ Đào Nha chuẩn bị cho các trận đấu tại Nations League gặp Đan Mạch và Xứ Wales vào hôm qua (6/11), HLV Jorge Jesus đã nhận được nhiều câu hỏi liên quan tới việc C.Ronaldo từ giã đội tuyển quốc gia.

HLV Jesus khẳng định không có lỗi khi C.Ronaldo từ giã đội tuyển quốc gia (Ảnh: Getty).

Vị HLV 72 tuổi khẳng định không hề có lỗi trong quyết định chia tay đội tuyển quốc gia của C.Ronaldo. HLV Jesus cho biết: “Tôi không có lỗi khi C.Ronaldo giải nghệ. Đó là suy nghĩ và lựa chọn từ phía cậu ấy chứ không bắt nguồn từ tôi.

Chúng tôi từng có vài lần trao đổi về vấn đề này. Mọi quyết định chuyên môn của tôi luôn đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu và lương tâm tôi hoàn toàn thanh thản”.

Theo tiết lộ của báo giới Bồ Đào Nha, C.Ronaldo chỉ báo trước quyết định từ giã sự nghiệp quốc tế cho Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) Pedro Proenca nhưng không hề thông báo trước cho HLV Jorge Jesus, dù biết chắc bản thân nhiều khả năng vẫn có tên trong danh sách tập trung.

Trang JN (Bồ Đào Nha) còn tiết lộ thêm một tình tiết khác. HLV Jesus sau đó đã gửi nhiều tin nhắn nhưng không nhận được hồi âm.

Chia sẻ về vấn đề này, HLV Jesus thừa nhận ông chỉ biết tin qua mạng xã hội cùng thời điểm với người hâm mộ. Đồng thời, vị HLV sinh năm 1954 cũng khẳng định có kế hoạch điền tên C.Ronaldo vào danh sách tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha trong tháng 11.

Bernardo Silva là đội trưởng mới của đội tuyển Bồ Đào Nha (Ảnh: X).

C.Ronaldo và HLV Jesus đã không nói chuyện với nhau kể từ sáng ngày 30/9. Đó là thời điểm mà CR7 quyết định rời khỏi đại bản doanh của đội tuyển Bồ Đào Nha ngay trước trận đấu với Đan Mạch.

Sau đó, siêu sao số 7 đã tố HLV Jesus hai lần thất hứa với mình. Đầu tiên là việc ông không sử dụng C.Ronaldo trong trận đấu với Na Uy, dù cầu thủ này đã khởi động bên ngoài đường biên. Trước đó, HLV Jesus từng nói rằng sẽ tung CR7 vào sân nếu đội tuyển cần đến anh trong khoảng 30 phút.

Thứ hai, C.Ronaldo còn tố cáo HLV trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha lần thứ hai thất hứa khi không công bố những điều hai bên đã thống nhất trong buổi họp báo.

Tờ A Bola cho hay cả Chủ tịch FPF Pedro Proenca và HLV Jesus đều không muốn C.Ronaldo chia tay đội tuyển quốc gia theo cách này. Tuy nhiên, họ không thể thuyết phục CR7 thay đổi quyết định.

Trong diễn biến mới nhất, HLV Jesus đã trao băng đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha cho Bernardo Silva. Tiền vệ khoác áo Real Madrid đã có 115 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Kinh nghiệm thi đấu quốc tế, năng lực chuyên môn cùng tầm ảnh hưởng trong phòng thay đồ là những yếu tố giúp tiền vệ này nhận được sự tin tưởng.

Bên cạnh Bernardo Silva, ban cán sự đội tuyển Bồ Đào Nha còn có 4 thành viên khác gồm Ruben Dias, Joao Cancelo, Ruben Neves và Bruno Fernandes.

Trong đợt tập trung này, HLV Jesus đã triệu tập 7 gương mặt mới so với đợt trước gồm Alberto Costa, Antonio Silva, Mateus Fernandes, Carlos Forbs, Geovany Quenda, Rodrigo Mora và Gustavo Varela. Trong số này, Alberto Costa (Porto) và Gustavo Varela (Monza) lần đầu được triệu tập lên đội tuyển quốc gia.