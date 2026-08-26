HLV Thái Lan: "Đội tuyển Việt Nam xứng đáng vô địch ASEAN Cup"

Hoà Thái Lan 2-2 ở Mỹ Đình, tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026

Xuất hiện trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Anthony Hudson của Thái Lan không giấu được nỗi buồn: "Đầu tiên tôi muốn gửi lời chúc mừng tới đội tuyển Việt Nam, các bạn là một đối thủ mạnh và đã có màn trình diễn ấn tượng.

Trong hai trận chung kết, tôi cho rằng Thái Lan đã chơi tốt và chúng tôi xứng đáng nhận được kết quả tốt hơn. Ở trận lượt về, Thái Lan đã kiểm soát thế trận tốt hơn. Tuy nhiên, chúng tôi đã chịu bất lợi sau khi bỏ lỡ quả phạt đền. Dù sao, đó là một phần của bóng đá và sẽ là kinh nghiệm quý báu với các cầu thủ trẻ".

"Tôi rất vui khi Yotsakorn giành danh hiệu. Những thành tựu và những gì các cầu thủ trẻ của Thái Lan đã thể hiện cho thấy họ đủ năng lực để cạnh tranh trong tương lai", HLV Hudson tự hào khi Yotsakorn được bình chọn là Cầu thủ trẻ hay nhất ASEAN Cup 2026.

HLV Hudson tiếc vì Thái Lan không thể lội ngược dòng tại Mỹ Đình (Ảnh: Mạnh Quân).

HLV Hudson cũng động viên thủ môn Chatchai, người mắc sai lầm ở tình huống đội tuyển Việt Nam gỡ hoà 1-1: "Tôi nghĩ Chatchai đã làm tốt nhiệm vụ trong trận đấu hôm nay. So với đội tuyển Việt Nam có lực lượng mạnh nhất, thì Thái Lan không có lực lượng tối ưu do ASEAN Cup 2026 không thuộc FIFA Days. Dù sao, tôi vẫn muốn gửi lời cảm ơn các CLB đã đóng góp cầu thủ cho đội tuyển Thái Lan".

"Đây là một giải đấu khó khăn và tôi không thể ngủ ngon trong 6 tuần qua. Tôi tin rằng, Thái Lan đã chơi tốt ở chung kết và xứng đáng có kết quả tốt hơn. Hôm nay, chúng tôi bỏ lỡ quả phạt đền nhưng sau đó vẫn vượt lên dẫn trước và ở rất gần cơ hội lật ngược tình thế.

Trước giải đấu, nhiều người đã nghi ngờ Thái Lan nhưng chúng tôi đã chứng tỏ khả năng cho tất cả mọi người thấy. So sánh với đội tuyển Việt Nam có 3-4 tuần chuẩn bị kỹ lưỡng trước giải đấu, thì Thái Lan đã nỗ lực rất nhiều. Các cầu thủ trẻ của Thái Lan cũng cho thấy tiềm năng và họ có thể tiến xa tới đâu", HLV Hudson tự hào về những nỗ lực của các học trò.

Dù không giấu được sự tiếc nuối, nhưng HLV Hudson vẫn thừa nhận đẳng cấp của đội tuyển Việt Nam: "Tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam xứng đáng với chức vô địch. Họ là một đội bóng mạnh và đã chứng tỏ bản lĩnh để vượt qua những thời khắc khó khăn. Chúng tôi rất tôn trọng Việt Nam và tôi tự hào về những gì Thái Lan đã thể hiện".

Đội tuyển Việt Nam đã chơi ấn tượng và nỗ lực hết mình trên sân Mỹ Đình (Ảnh: Mạnh Quân).

Sau chiến thắng 2-0 ở chung kết lượt đi trên sân Rajamangala cách đây 4 ngày, đội tuyển Việt Nam có lợi thế lớn trước cuộc tái đấu ở chung kết lượt về Mỹ Đình. Thái Lan nhập cuộc trong thế không còn gì để mất, họ bình tĩnh kiểm soát bóng, chơi áp đảo khiến đoàn quân HLV Kim Sang Sik khó khăn trong việc lên bóng.

Sức ép của Thái Lan được cụ thể hóa ở phút 12, Yotsakorn Burapha tung cú sút quyết đoán từ đầu vòng cấm địa, bóng đi chìm hướng vào cầu môn tuyển Việt Nam, thủ thành Lê Giang Patrik đã chạm tay vào bóng nhưng không thể cản phá. Thái Lan tiếp tục ép sân nhưng họ chỉ có thể khép lại hiệp 1 với lợi thế dẫn trước 1-0.

Hiệp 2 mới bắt đầu được 2 phút, Xuân Mạnh đã phạm lỗi với Kakana ở trong vòng cấm địa và Thái Lan hưởng phạt đền. May mắn với đội chủ nhà là trước áp lực quá lớn, Kakana dứt điểm vọt xà ngang.

Sau khi tránh được bàn thua, đội tuyển Việt Nam tràn lên tấn công đầy khí thế và ở phút 52, Tuấn Tài tạt bóng từ cánh trái, Hoàng Hên băng vào đệm bóng ở gần chấm phạt đền. Bóng đập cột dọc rồi bật ra, trúng chân thủ môn Chatchai trước khi đi vào lưới, gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển Việt Nam.

Thái Lan mất tinh thần sau bàn thua và họ may mắn không thủng lưới sau các tình huống hãm thành từ Xuân Son, Hai Long. Hy vọng của Thái Lan được thắp lên ở phút 85, Tiến Anh phá bóng không dứt khoát, Wanchai ập vào sút bồi từ cự ly chừng 6m hạ gục Lê Giang Patrik, giúp Thái Lan dẫn trước 2-1.

Ở những phút cuối, Thái Lan gia tăng áp lực nhưng họ không tạo thêm cơ hội. Đến phút bù giờ cuối cùng, đội tuyển Việt Nam phản công nhanh và Tuấn Tài tạt từ cánh trái cho Xuân Son. Trong nỗ lực phá bóng, Wanchai đã đưa bóng đi thẳng vào lưới nhà, ấn định kết quả hòa 2-2 tại Mỹ Đình.

Sau hai lượt trận chung kết ASEAN Cup 2026, đoàn quân HLV Kim Sang SIk thắng chung cuộc 4-2 và bảo vệ thành công ngôi vô địch. Đây là lần thứ 4 đội tuyển Việt Nam bước lên đỉnh cao nhất của bóng đá Đông Nam Á.