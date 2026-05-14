HLV Roland: “Tấm vé World Cup là cú hích cho tương lai bóng đá Việt Nam”

U17 Việt Nam thắng U17 UAE 3-2, giành vé vào tứ kết

Nhà cầm quân người Brazil khẳng định thành quả này không chỉ là niềm vui nhất thời, mà còn là nền móng quan trọng cho sự phát triển của các thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam: "Trước hết, tôi xin gửi lời chúc mừng đến tất cả chúng ta. Tấm vé đi tiếp và suất dự World Cup là kết quả xứng đáng cho một quá trình lao động bền bỉ mà chúng tôi đã bắt đầu cùng thế hệ cầu thủ này.

Tôi đã cố gắng truyền đạt mọi kinh nghiệm mình có để các em hiểu được sự khốc liệt của đấu trường châu lục. Với những cầu thủ trẻ, mỗi trận đấu là một bài học và các em đang cho thấy sự trưởng thành vượt bậc.

HLV Roland tự hào về tấm vé dự World Cup của U17 Việt Nam (Ảnh: VFF).

Tôi thực sự tự hào về các học trò; các em đã thể hiện một phong độ tuyệt vời, đặc biệt là cách chúng ta đứng dậy sau những sai sót ở trận đấu trước. Tại giải đấu này, không có đối thủ nào yếu, nhưng hôm nay chúng ta đã chứng minh mình xứng đáng là người chiến thắng".

Ở trận đấu diễn ra vào tối 13/5 tại Saudi Arabia, U17 Việt Nam xuất sắc đánh bại U17 UAE 3-2 để giành ngôi đầu bảng C. Đoàn quân HLV Cristiano Roland tiến vào tứ kết với ngôi đầu bảng và sẽ đối đầu U17 Australia vào ngày 16/5.

HLV Roland ca ngợi ý chí của các học trò: "Sau trận thua trước Hàn Quốc, tôi có những lo ngại về tâm lý các cầu thủ. Toàn đội đều buồn vì chúng ta vừa đứt mạch bất bại. Bước vào trận đấu gặp UAE với áp lực phải thắng và lại bị thủng lưới sớm là một thử thách cực đại.

Tuy nhiên, các cầu thủ đã chứng minh họ đã sẵn sàng về mọi mặt. Những bài học từ quá khứ đã giúp các em giữ được sự bình tĩnh, tính tổ chức và một tinh thần chiến đấu không khoan nhượng để lội ngược dòng. Đó chính là bản lĩnh mà chúng tôi luôn tìm kiếm".

Chiến lược gia người Brazil chia sẻ về chìa khoá giúp toàn đội vượt qua U17 UAE: "Đó chính là sức mạnh của sự đoàn kết. U17 Việt Nam có nhiều cá nhân kỹ thuật, nhưng tôi luôn nhấn mạnh rằng cá nhân chỉ tỏa sáng khi nằm trong một tập thể gắn kết.

HLV Roland đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của tấm vé dự World Cup U17 của bóng đá Việt Nam (Ảnh: VFF).

Chúng tôi đã xây dựng đội bóng thành một khối thống nhất, nơi mọi cầu thủ đều sẵn sàng hỗ trợ và chạy thay phần cho đồng đội. Sự gắn bó như những người anh em trong gia đình đã giúp các em vượt qua rào cản về thể lực để duy trì cường độ cao cho đến phút cuối cùng.

Điều tôi trân trọng nhất là sự vững vàng về tâm lý. Các em đã thấu hiểu một triết lý quan trọng, sai lầm là một phần của bóng đá, nhưng cách chúng ta phản ứng với nó mới định nghĩa chúng ta là ai. Sự bền bỉ về tinh thần và khát khao làm tốt hơn mỗi ngày là điều tôi thấy rõ nhất ở lứa cầu thủ này. Tôi tin rằng kết quả này sẽ là cú hích lớn cho tương lai của bóng đá Việt Nam".

Cuối cùng, HLV Roland đánh giá cao ý nghĩa của tấm vé dự World Cup U17 năm nay: "Đây là thành quả từ sự đầu tư đúng đắn của VFF và sự ủng hộ của Chủ tịch Trần Quốc Tuấn. Chúng ta cần hiểu rằng bóng đá trẻ cần sự kiên nhẫn và hỗ trợ liên tục. Tôi hy vọng thành công này sẽ thu hút thêm nhiều sự quan tâm và đầu tư hơn nữa, bởi bóng đá Việt Nam có tiềm năng rất lớn và một tình yêu bóng đá mãnh liệt từ người dân.

Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới người hâm mộ. Tôi biết mọi người đã thức xuyên đêm để tiếp lửa cho đội bóng, dù sáng mai là ngày làm việc. Dù cách xa hàng nghìn cây số, chúng tôi vẫn luôn cảm nhận được hơi ấm từ quê nhà qua từng tin nhắn, lời động viên. Chiến thắng này là món quà dành tặng cho các bạn. Hành trình của U17 Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục, và chúng tôi sẽ chiến đấu với tất cả những gì mình có".