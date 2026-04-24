HLV Polking gia hạn hợp đồng với CLB Công an Hà Nội tới năm 2028

"CLB Công an Hà Nội và HLV Mano Polking chính thức đặt bút ký vào bản gia hạn hợp đồng, cam kết tương lai tại đội bóng Thủ đô đến năm 2028. Sự tin tưởng và tầm nhìn dài hạn giữa Ban lãnh đạo CLB và HLV Polking là nền tảng để đội bóng hướng tới những mục tiêu quan trọng tại V-League cũng như đấu trường châu lục trong chặng đường sắp tới", CLB Công an Hà Nội thông báo sau khi gia hạn hợp đồng thành công với HLV Polking.

HLV Polking dẫn dắt Công an Hà Nội tới hết năm 2028 (Ảnh: CLB Công an Hà Nội).

Trước đó, đội bóng ngành công an cũng đã gia hạn hợp đồng với Văn Hậu, Đình Trọng, Thành Long và ngoại binh Alan. Được biết trong thời gian tới, đội bóng ngành công an tiếp tục đàm phán gia hạn hợp đồng với nhiều trụ cột quan trọng khác, trong đó có thủ thành Nguyễn Filip.

Việc CLB Công an Hà Nội gia hạn hợp đồng với HLV Polking được xem là bước đi quan trọng thể hiện niềm tin của ban lãnh đạo đối với nhà cầm quân sinh năm 1976, người đã góp phần thay đổi diện mạo và nâng tầm CLB Công an Hà Nội kể từ khi tiếp quản đội bóng vào cuối mùa giải 2023-2024 thay cho HLV Kiatisuk.

Dưới thời HLV Polking, CLB Công an Hà Nội giành chức vô địch Cúp Quốc gia 2024-2025, Siêu Cúp Quốc gia 2025, đồng thời vào chung kết Cúp các CLB Đông Nam Á 2024-2025.

Ở mùa giải năm nay, CLB Công an Hà Nội đang có cơ hội rất lớn vô địch V-League khi đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 48 điểm, hơn CLB Thể Công Viettel 7 điểm hiện đang đứng ở vị trí thứ 2.

Cuối tuần này, đoàn quân của HLV Polking tiếp đón SL Nghệ An tại vòng 20 V-League 2025-2026. Trước đối thủ không được đánh giá cao, Quang Hải và các đồng đội tự tin giành trọn 3 điểm.