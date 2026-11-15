Sau khi tiếp quản “ghế nóng” ở Man Utd, HLV Mauricio Pochettino không có nhiều thời gian chuẩn bị. Ông dự kiến sẽ bắt đầu làm việc ở trung tâm Carrington vào ngày 19/11 và chỉ có ba ngày chuẩn bị trước trận đấu với Liverpool vào ngày 22/11.

HLV Pochettino sẽ áp dụng kỷ luật thép vào Man Utd (Ảnh: Getty).

Theo truyền thông Anh, HLV Pochettino dự định sẽ có nhiều thay đổi ở Man Utd. Đầu tiên, ông dự định đưa con trai Sebastiano vào đội ngũ huấn luyện tại Old Trafford. Sebastiano từng đảm nhiệm vai trò HLV thể lực của đội tuyển Mỹ dưới thời cha mình, trước khi HLV Pochettino nhận lời dẫn dắt Man Utd.

Trong thời gian tại vị ở Old Trafford, HLV Carrick không có HLV thể lực riêng. Thay vào đó, ông sử dụng HLV Charlie Owen, người đảm nhận vai trò HLV thể lực của Man Utd từ năm 2019, khi ông được cựu HLV Ole Gunnar Solskjaer đưa lên làm việc ở đội một.

Việc Man Utd không có HLV thể lực riêng dưới thời HLV Carrick ảnh hưởng khá lớn tới đội bóng. “Quỷ đỏ” là một trong những đội bóng có cường độ vận động thấp nhất ở giải Ngoại hạng Anh. Ở mùa giải này, Man Utd chạy trên tổng quãng đường 1.194 km (xếp thứ 19 giải Ngoại hạng Anh), bứt tốc 1.065 lần (xếp thứ 14) với quãng đường bứt tốc là 22km (xếp thứ 16).

Các cầu thủ Man Utd dưới thời HLV Carrick khá "lười" chạy (Ảnh: Getty).

Trước HLV Carrick, các HLV Jose Mourinho, Louis van Gaal và Erik ten Hag đều có những chuyên gia thể lực riêng. HLV Ruben Amorim cũng đưa cộng sự lâu năm Paulo Berreira vào vị trí này. Dù vậy, HLV người Bồ Đào Nha thường giảm cường độ tập luyện khi trận đấu đến gần nhằm giúp các cầu thủ duy trì thể trạng sung mãn.

Một thay đổi khác dưới thời HLV Pochettino là các cầu thủ Man Utd sẽ không có ngày nghỉ hồi phục sau mỗi trận đấu như thời HLV Carrick. Thay vào đó, toàn đội sẽ trở lại Carrington vào ngày hôm sau để thực hiện các bài tập hồi phục.

HLV Pochettino nổi tiếng với những yêu cầu khắt khe về thể lực. Các đội bóng do ông dẫn dắt thường triển khai lối chơi pressing (gây áp lực) tầm cao với cường độ lớn.