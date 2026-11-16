Theo tờ Manchester Evening News, HLV Pochettino đưa hai chuyên gia thể lực vào ban huấn luyện Man Utd, gồm con trai ông là Sebastiano Pochettino và nữ chuyên gia Silvia Tuya.

Bà Silvia Tuya là thành viên nữ đầu tiên trong ban huấn luyện của Man Utd (Ảnh: Us Soccer).

Sau khi gia nhập Man Utd, bà Silvia Tuya sẽ trở thành nữ HLV đầu tiên làm việc trong ban huấn luyện của đội bóng.

Bà Silvia Tuya gia nhập ban huấn luyện đội tuyển Mỹ từ tháng 10/2024, phụ trách công tác huấn luyện thể lực và phòng ngừa chấn thương. Bà có bằng tiến sĩ khoa học thể thao và từng giảng dạy tại Đại học Barcelona.

Bộ đôi Silvia Tuya và Sebastiano Pochettino sẽ gia nhập Man Utd vào ngày 19/11 cùng với HLV Pochettino. Đội ngũ trợ lý mới của CLB còn có hai trợ lý Jesus Perez, Miguel D’Agostino và HLV thủ môn Antonio Jimenez. Họ đều là những người từng cộng tác với HLV người Argentina trong nhiều giai đoạn cầm quân.

Trong thời gian tại vị ở Old Trafford, HLV Carrick không có HLV thể lực riêng. Thay vào đó, ông sử dụng HLV Charlie Owen, người đảm nhận vai trò HLV thể lực của Man Utd từ năm 2019, khi ông được cựu HLV Ole Gunnar Solskjaer đưa lên làm việc ở đội một.

Việc Man Utd không có HLV thể lực riêng dưới thời HLV Carrick ảnh hưởng khá lớn tới đội bóng. “Quỷ đỏ” là một trong những đội bóng có cường độ vận động thấp nhất ở giải Ngoại hạng Anh. Ở mùa giải này, Man Utd chạy trên tổng quãng đường 1.194 km (xếp thứ 19 giải Ngoại hạng Anh), bứt tốc 1.065 lần (xếp thứ 14) với quãng đường bứt tốc là 22km (xếp thứ 16).

Trước HLV Carrick, các HLV Jose Mourinho, Louis van Gaal và Erik ten Hag đều có những chuyên gia thể lực riêng. HLV Ruben Amorim cũng đưa cộng sự lâu năm Paulo Berreira vào vị trí này. Dù vậy, HLV người Bồ Đào Nha thường giảm cường độ tập luyện khi trận đấu đến gần nhằm giúp các cầu thủ duy trì thể trạng sung mãn.

HLV Pochettino sẽ bổ sung hai HLV thể lực cho Man Utd (Ảnh: Getty).

Dù vậy, ngay trước khi nhậm chức ở Man Utd, HLV Pochettino đã nhận tin không vui khi hậu vệ Patrick Dorgu dính chấn thương gân kheo và buộc phải rời khỏi đội tuyển Đan Mạch. Dưới thời HLV Carrick, Amorim, Ten Hag… vấn đề chấn thương luôn nhức nhối ở Man Utd. Do đó, điều này được xem là thách thức lớn với tân HLV người Argentina.

Một thay đổi khác dưới thời HLV Pochettino là các cầu thủ Man Utd sẽ không có ngày nghỉ hồi phục sau mỗi trận đấu như thời HLV Carrick. Thay vào đó, toàn đội sẽ trở lại Carrington vào ngày hôm sau để thực hiện các bài tập hồi phục.

Trận ra mắt của HLV Pochettino ở Man Utd sẽ là màn chạm trán với Liverpool trên sân Anfield vào ngày 22/11.