Rạng sáng 14/11 (theo giờ Việt Nam), HLV Pochettino đã tham gia buổi họp báo trước thềm trận đấu giữa đội tuyển Mỹ và Haiti ở CONCACAF Nations League. Buổi họp báo này diễn ra ngay sau khi giới truyền thông đăng tải thông tin ông chính thức gia nhập Man Utd.

HLV Pochettino liên tục rơi nước mắt trong buổi họp báo của đội tuyển Mỹ (Ảnh: Getty).

Trong buổi họp báo, HLV Pochettino không kìm nén được cảm xúc. Ông bật khóc và liên tục lau nước mắt. Chiến lược gia người Argentina thừa nhận việc chia tay đội tuyển Mỹ không phải là lựa chọn dễ dàng.

Ông chia sẻ: “Thật khó để nói điều gì vào lúc này. Tôi là người giàu cảm xúc. Tôi thực sự rất buồn khi đưa ra quyết định này. Đây là quyết định khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi”.

HLV Pochettino đã ký hợp đồng đến năm 2030 với Liên đoàn bóng đá Mỹ (US Soccer) nhưng ông thừa nhận không thể từ chối lời mời gia nhập Man Utd.

Vị HLV người Argentina nói thêm: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn bộ nhân viên và các cầu thủ. Trong hai năm qua, các bạn đã mang lại cho tôi niềm hạnh phúc khi được cùng thực hiện một dự án tuyệt vời. Việc kết thúc công việc này thực sự là điều khó khăn với tôi.

Đây là quyết định buồn nhưng chúng tôi là những người làm bóng đá chuyên nghiệp và cần tìm kiếm bước đi tiếp theo để biến ước mơ thành hiện thực.

HLV Pochettino thừa nhận không thể từ chối lời mời của Man Utd (Ảnh: Getty).

Tôi cũng muốn nói lời cảm ơn tới những người hâm mộ bóng đá Mỹ vì sự ủng hộ của họ. Thông thường, mọi chuyện diễn ra theo hướng ngược lại. Người ta bật khóc vì muốn ở lại, nhưng trường hợp của tôi lại hoàn toàn ngược lại.

Không có nhiều cơ hội dẫn dắt một đội bóng tầm cỡ như Man Utd trong sự nghiệp. Và khi cơ hội ấy xuất hiện, bạn thật khó để nói lời từ chối”.

Theo kế hoạch, HLV Pochettino sẽ đến Man Utd làm việc sau khi dẫn dắt đội tuyển Mỹ thi đấu hai trận gặp Haiti ở CONCACAF Nations League vào ngày 14/11 và 17/11. Sau đó, chiến lược gia người Argentina bắt đầu công việc tại trung tâm huấn luyện Carrington vào ngày 19/11. Trận ra mắt của HLV Pochettino với “Quỷ đỏ” là chuyến làm khách tới sân Anfield của Liverpool vào ngày 22/11.

Man Utd đang gặp nhiều khó khăn trong mùa giải này. Sau 10 trận đấu, đội bóng thành Manchester chỉ thắng 1 trận (hòa 5, thua 4). Điều đó khiến “Quỷ đỏ” ngụp lặn ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng với 8 điểm. Nhiệm vụ vực dậy Man Utd không hề dễ dàng với HLV Pochettino.