HLV Nhật Bản: “Mỗi trận đấu của U19 Việt Nam giống như trận chung kết”

Vào lúc 16h ngày 1/6, U19 Việt Nam sẽ bước vào trận mở màn giải U19 Đông Nam Á gặp U19 Timor Leste. Ngoài đối thủ này, đoàn quân của HLV Yutaka Ikeuchi sẽ phải đối đầu với hai đội bóng khác là U19 Indonesia và U19 Myanmar.

HLV Yutaka Ikeuchi và các học trò dành sự tập trung tối đa cho giải U19 Đông Nam Á (Ảnh: VFF).

Phát biểu trong buổi họp báo vào sáng 31/5, HLV Yutaka Ikeuchi bày tỏ sự vui mừng khi các cầu thủ trẻ có cơ hội được góp mặt tại một sân chơi khu vực giàu tính cạnh tranh, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế cho quá trình phát triển trong tương.

Ông cho biết: “Chúng tôi rất vui khi các cầu thủ trẻ có cơ hội thi đấu tại giải đấu này. U19 Việt Nam sẽ cố gắng hết sức và thi đấu từng trận như một trận chung kết”.

HLV người Nhật Bản cũng khẳng định U19 Việt Nam không tập trung vào trận đấu với U19 Indonesia. Thay vào đó, đội bóng sẽ tiếp cận giải đấu với tinh thần cao nhất ở tất cả các trận đấu. Ông nói thêm: “Như tôi đã chia sẻ, U19 Việt Nam sẽ chiến đấu hết sức mình trong từng trận đấu. Trận gặp U19 Indonesia cũng vậy”.

Lịch thi đấu của U19 Việt Nam ở giải U19 Đông Nam Á (Ảnh: VFF).

U19 Việt Nam bước vào giải trong bối cảnh chưa thể sở hữu đội hình tối ưu nhất do những khó khăn về lực lượng vì vướng lịch thi đấu trong nước. Dù vậy, HLV Yutaka Ikeuchi vẫn đặt niềm tin vào những cầu thủ hiện có và tinh thần chiến đấu của toàn đội.

Chiều nay (31/5), U19 Việt Nam sẽ bước vào buổi tập cuối cùng tại Medan để hoàn thiện các phương án chiến thuật, rà soát đội hình, hướng tới mục tiêu có khởi đầu thuận lợi tại giải U19 Đông Nam Á.