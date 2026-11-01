HLV Michael Carrick: "Tôi mong tiếp tục được dẫn dắt Man Utd"

Lisandro Martinez bị đuổi, Man Utd gục ngã trước Chelsea

"Tôi chỉ mong chờ được chuẩn bị cho các cầu thủ sẵn sàng cho trận đấu giữa tuần này", HLV Michael Carrick bày tỏ trên kênh TNT Sport sau trận thua của Man Utd trước Chelsea.

Man Utd đã hoàn toàn sụp đổ trong hiệp 2 trên sân Stamford Bridge của Chelsea, khi trung vệ Lisandro Martinez bị truất quyền thi đấu ở phút 63 sau pha phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, tạo điều kiện để Cole Palmer ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà.

Lisandro Martinez nhận thẻ đỏ ở phút 63 khiến Man Utd thua trận (Ảnh: Sky Sport).

Trước đó, trung vệ người Argentina cũng mắc lỗi trong tình huống để cho Morgan Rogers ghi bàn mở tỷ số ở phút 50, khép lại một buổi tối đáng quên đối với đoàn quân của HLV Michael Carrick.

Thất bại này khiến Man Utd trải qua trận thứ 9 liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng trên mọi đấu trường, nối dài chuỗi trận tệ hại nhất của họ kể từ năm 1984. Đội chủ sân Old Trafford thậm chí có nguy cơ kết thúc cuối tuần này trong nhóm xuống hạng tại Premier League.

Dù trước đó được dự đoán có thể bị sa thải sau thất bại 0-3 trên sân nhà trước Bournemouth vào chủ nhật tuần trước, HLV Michael Carrick vẫn hy vọng tiếp tục được dẫn dắt Man Utd trong trận đấu thuộc vòng 4 Champions League gặp AS Roma vào ngày 4/11 tới trên sân Old Trafford.

Khi được phóng viên hỏi liệu đội bóng đã sẵn sàng đối mặt với viễn cảnh phải vật lộn ở nhóm ba đội cuối bảng hay chưa, nhà cầm quân sinh năm 1981 bày tỏ: "Bạn có thể nhìn nhận vấn đề theo cách đó.

Nhưng cũng có thể thấy rằng Man Utd hoàn toàn có khả năng cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng nếu giành chiến thắng trong các trận đấu tới. Đó chắc chắn là cách tiếp cận mà chúng tôi cần hướng tới".

HLV Michael Carrick với vẻ mặt trầm ngâm khi Man Utd đang bị Chelsea dẫn 2-0 trên sân Stamford Bridge (Ảnh: Sky Sport).

Đáng chú ý, HLV Carrick vẫn nhận được sự ủng hộ từ các cổ động viên Man Utd trên khán đài. Khi ông tiến về phía khu vực dành cho người hâm mộ đội khách để vỗ tay cảm ơn sau trận đấu tại Stamford Bridge, các cổ động viên đã đồng loạt hát vang những bài hát cổ vũ dành cho nhà cầm quân này.

Các cầu thủ Man Utd cũng nhận được sự động viên tích cực hơn nhiều từ người hâm mộ so với sau thất bại trước Bournemouth. Dù vẫn xuất hiện một vài tiếng la ó, những âm thanh này nhanh chóng bị lấn át bởi phần lớn tiếng cổ vũ trên khán đài.

Khi được hỏi về những tiếng la ó đó, HLV Carrick chia sẻ khá dài: "Tôi có rất nhiều cảm xúc. Chúng tôi là một CLB bóng đá tuyệt vời, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là phải giành chiến thắng trong các trận đấu. Người hâm mộ đã bỏ ra rất nhiều công sức và tiền bạc để đến sân cổ vũ chúng tôi.

Hôm nay, các bạn có thể thấy các cầu thủ đã thi đấu tốt, nhưng mọi thứ nhanh chóng diễn biến bất lợi và trận đấu dần vượt khỏi tầm kiểm soát của Man Utd. Lúc này, cảm xúc của tất cả đều đang dâng trào".

HLV Carrick tiếp tục chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận: "Các cổ động viên thực sự tuyệt vời. Họ không chỉ dành thời gian đến sân cổ vũ mà còn bỏ ra rất nhiều công sức và tiền bạc. Họ đã cùng đội bóng trải qua những thử thách khó khăn cũng như chứng kiến nhiều thành công lớn trong những năm qua.

Vì vậy, việc người hâm mộ có những phản ứng khác đi cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, cách họ tiếp tục sát cánh, ủng hộ đội bóng và cùng chúng tôi vượt qua hiệp 2 đầy khó khăn, thay vì quay lưng lại với các cầu thủ, đã thể hiện rõ tinh thần tuyệt vời".

"Chúng tôi phải mang đến cho người hâm mộ điều gì đó thực sự đủ sức truyền cảm hứng và giúp mọi thứ đi đúng hướng. Tôi không muốn quá đề cao hiệp 1 như một tín hiệu tích cực, nhưng tôi nghĩ đó là tinh thần và màn trình diễn mà Man Utd cần thể hiện nhiều hơn để đáp lại sự ủng hộ của cổ động viên.

Tôi thực sự trân trọng những gì người hâm mộ đang làm. Họ đã dành cho đội bóng tất cả sự ủng hộ mà họ có ở thời điểm hiện tại", chiến lược gia người Anh kết luận.