HLV Michael Carrick bất ngờ được trao thêm cơ hội tại Man Utd

Thất bại 0-2 trước Chelsea trên sân Stamford Bridge vào hôm 31/10 đã kéo dài chuỗi trận không biết đến chiến thắng của Man Utd lên con số 9 trên mọi đấu trường. Đây được xem là giai đoạn thi đấu tồi tệ nhất của đội chủ sân Old Trafford kể từ năm 1988.

Man Utd nhận thất bại thứ 9 liên tiếp ở mùa giải này (Ảnh: Getty).

Trận thua này đẩy "Quỷ đỏ" rơi xuống vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, ngay sát khu vực cầm đèn đỏ và chỉ xếp trên nhờ nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng bại. Đáng chú ý, Man Utd mới chỉ giành vỏn vẹn 2 chiến thắng sau 13 trận từ đầu mùa (trước đội mới lên hạng Ipswich và đối thủ yếu Sabah), đồng thời chỉ có đúng 1 trận giữ sạch lưới.

Diễn biến trên sân Stamford Bridge hôm 31/10 tiếp tục phơi bày sự thiếu tổ chức của đại diện thành Manchester. Sau hiệp một hòa 0-0, hàng thủ Man Utd để Morgan Rogers dễ dàng dứt điểm mở tỷ số. Thảm họa khép lại khi trung vệ Lisandro Martinez dính thẻ vàng thứ 2 do để bóng chạm tay trong vòng cấm, biếu cho Cole Palmer quả phạt đền ấn định thắng lợi 2-0 cho Chelsea.

Bất chấp sự hiện diện của Giám đốc bóng đá Jason Wilcox và Giám đốc điều hành Omar Berrada trên khán đài để chứng kiến thêm một thất bại, thượng tầng MU vẫn chưa đưa ra quyết định trảm tướng ngay lập tức.

Theo tờ The Athletic, ban lãnh đạo Man Utd muốn chờ đến kỳ nghỉ tập trung đội tuyển quốc gia tháng 11 trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng về tương lai của chiến lược gia 45 tuổi. Điều này đồng nghĩa với việc Michael Carrick sẽ có thêm 2 trận đấu để tự cứu lấy chiếc ghế của mình (AS Roma tại Champions League và Aston Villa tại Ngoại hạng Anh).

Bản thân HLV Carrick cũng đã xác nhận thông tin này trong cuộc họp báo sau trận đấu khi trả lời ngắn gọn: "Có" trước câu hỏi liệu ông có tiếp tục dẫn dắt Man Utd ở trận đấu tiếp theo hay không.

Thử thách dành cho HLV Carrick trong 2 trận đấu sinh tử tới là vô cùng khắc nghiệt. Đối thủ trước mắt của Man Utd tại Champions League là Roma, đội bóng đang bay cao ở vị trí thứ 3 Serie A sau chiến thắng tưng bừng 5-2 trước Udinese và đã ghi tới 16 bàn chỉ sau 4 trận gần nhất.

HLV Carrick có ít nhất 2 trận đấu để giữ ghế tại Man Utd (Ảnh: Getty).

Trong trường hợp Carrick không thể xoay chuyển tình thế trước Roma và Aston Villa, khoảng nghỉ 2 tuần của đợt hội quân đội tuyển quốc gia tháng 11 sẽ là thời điểm lý tưởng để ban lãnh đạo Man Utd kích hoạt phương án thay tướng.

Nguồn tin uy tín cho biết đội chủ sân Old Trafford đã bắt đầu rà soát các ứng viên tiềm năng để sẵn sàng thế chỗ, nổi bật là Eddie Howe,Julian Nagelsmann và Antonio Conte.