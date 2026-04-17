HLV Malaysia: "Trận thua U17 Việt Nam là động lực để chiến thắng Indonesia"

"Trước hết, tôi rất biết ơn vì chiến thắng của Malaysia. Tôi nghĩ các cầu thủ của tôi đã tự thử thách bản thân hôm nay sau thất bại trước U17 Việt Nam. Và hôm nay họ đã chứng minh được họ có một tinh thần rất mạnh mẽ", HLV Muhammad Shukor bày tỏ sau khi chứng kiến đội nhà giành chiến thắng sít sao 1-0 trước U17 Indonesia tối 16/4 để sống lại hy vọng giành vé vào bán kết giải Đông Nam Á 2026.

Các cầu thủ U17 Malaysia (áo vàng) đặt rất nhiều quyết tâm trước U17 Indonesia sau thất bại đậm trước U17 Việt Nam ở trận ra quân (Ảnh: CNN Indonesia).

Ở trận ra quân, U17 Malaysia gây thất vọng khi để thua cách biệt U17 Việt Nam với tỷ số 0-4 và nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng khi chứng kiến U17 Indonesia cũng giành chiến thắng 4-0 trước U17 Timor Leste.

Tuy nhiên các cầu thủ U17 Malaysia đã chơi đầy quyết tâm trước U17 Indonesia ở lượt trận thứ hai, khi Danial Fareez ghi bàn thắng duy nhất ở phút 33 để giúp "Bầy hổ Malaya" giành trọn 3 điểm trước đội chủ nhà.

“Tôi đã nhắc các cầu thủ phải cẩn trọng với Indonesia khi họ sẽ tấn công dồn dập. Điều quan trọng nhất là giữ sự kỷ luật trong phòng ngự. Trong 45 phút hiệp 2, dù phải lùi sâu, chúng tôi vẫn tạo ra một vài cơ hội từ phản công và suýt ghi bàn.

Hôm nay cũng cho thấy những gì chúng tôi tập luyện đã phát huy hiệu quả, đặc biệt trong hiệp 2 khi đối phó với lối chơi của Indonesia. Các cầu thủ đã chiến đấu với tinh thần rất cao khi phòng ngự và chúng tôi đã bẻ gãy được các đợt tấn công của họ". HLV Muhammad Shukor chỉ ra bí quyết để các học trò đánh bại U17 Indonesia.

Với chiến thắng này, U17 Malaysia đã vươn lên vị trí thứ 2 ở bảng A nhờ hơn chỉ số đối đầu dù cùng có 3 điểm như U17 Indonesia. Ở lượt trận cuối, U17 Malaysia chỉ phải đối đầu với đội bóng yếu nhất bảng đấu là U17 Timor Leste, trong khi U17 Indonesia sẽ gặp thử thách rất lớn khi phải giành chiến thắng cách biệt 3-0 trước U17 Việt Nam để nuôi hy vọng đi tiếp.

"Quan trọng nhất, tôi dành lời khen ngợi cho các cầu thủ đã chiến đấu hết sức mình vì cơ hội của đội tuyển", HLV Muhammad Shukor chốt lại.