HLV Mai Đức Chung: “Các cầu thủ Việt Nam đã nỗ lực hết sức”

Thua đậm Nhật Bản, tuyển nữ Việt Nam tan mộng dự World Cup

Chiều 10/3, đội tuyển nữ Việt Nam đã chính thức khép lại hành trình tại Giải bóng đá nữ châu Á 2026 (Asian Cup 2026) sau thất bại 0-4 trước Nhật Bản ở lượt trận cuối bảng C diễn ra chiều 10/3. Kết quả này khiến thầy trò HLV Mai Đức Chung dừng bước từ vòng bảng và lỡ cơ hội giành vé tham dự World Cup 2027.

Dù thi đấu nỗ lực nhưng tuyển nữ Việt Nam vẫn phải rời sân chơi châu Á sau vòng bảng (Ảnh: Getty).

Phát biểu sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung có những đánh giá về sự phát triển của bóng đá nữ khu vực và châu lục. Ông nhận định: "Ở Đông Nam Á cũng như châu Á, bóng đá nữ đang phát triển rất mạnh. Việt Nam, Philippines và nhiều đội bóng khác đã đầu tư, quan tâm hơn. Các quốc gia như Iran, Uzbekistan cũng chú trọng phát triển. Lãnh đạo AFC cũng rất quan tâm thúc đẩy phong trào, đưa bóng đá nữ trong khu vực phát triển lên tầm cao mới".

Về thất bại trước Nhật Bản, nhà cầm quân của tuyển nữ Việt Nam nhận trách nhiệm, đồng thời khẳng định thắng thua là điều bình thường trong thể thao. "Trong thể thao, đặc biệt là bóng đá, luôn có thắng có thua. Là huấn luyện viên trưởng, tôi phải chịu trách nhiệm về thành tích của đội. Khi thua, tôi càng phải nhận trách nhiệm nhiều hơn. Ai cũng mong muốn chiến thắng, nhưng khi không đạt được thì phải chấp nhận và tiếp tục cố gắng", ông nói.

Ông cũng đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò: "Đội tuyển Nhật Bản có trình độ rất cao, thứ hạng vượt trội. Tuy nhiên, các cầu thủ Việt Nam đã nỗ lực hết sức. Với những gì các vận động viên đã thể hiện hôm nay, tôi nghĩ đó là điều rất đáng ghi nhận".

Đội tuyển Nhật Bản ghi 3 bàn thắng chỉ trong 16 phút trong hiệp hai (Ảnh: Getty).

Phân tích thêm về diễn biến trận đấu, HLV Mai Đức Chung cho biết thể lực cầu thủ bị ảnh hưởng sau trận đấu trước đó trong điều kiện thời tiết nắng nóng. "Trận trước chúng tôi mất nhiều sức do thi đấu dưới thời tiết nắng nóng. Sang hiệp hai trận này, thể lực các cầu thủ giảm xuống nên cường độ hoạt động không còn tốt như hiệp một. Trong hiệp một, phải sau hơn 20 phút chúng tôi mới để thủng lưới. Nhưng sang hiệp hai, khi thể lực giảm, đội bạn khai thác trung lộ và hai biên rất nhiều với các pha bật tường và tạt bóng vào trong, nên chúng tôi gặp nhiều khó khăn để theo kịp", ông phân tích.

Để bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục phát triển, HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh cần chú trọng đào tạo trẻ và xây dựng phong trào. "Chúng ta phải tiếp tục làm việc và phấn đấu nhiều hơn, đặc biệt là phát triển bóng đá trẻ. Cần đẩy mạnh bóng đá học đường, mở rộng các cơ sở đào tạo cũng như phong trào tại địa phương. Khi nền tảng phong trào mạnh lên, thành tích của đội tuyển quốc gia mới có thể được cải thiện", ông khẳng định.

Tại buổi họp báo, HLV Mai Đức Chung cũng gửi lời cảm ơn tới nước chủ nhà và cộng đồng người Việt Nam tại Australia: "Thay mặt đội tuyển nữ Việt Nam, tôi xin chân thành cảm ơn người hâm mộ và người dân Australia đã tiếp đón chúng tôi rất nồng nhiệt. Đặc biệt, cảm ơn bà con Việt kiều và người Việt Nam tại Australia đã luôn đến sân cổ vũ đội tuyển. Đó là nguồn động viên rất lớn đối với chúng tôi".

HLV Mai Đức Chung khẳng định sẽ xin nghỉ sau Asian Cup 2026 (Ảnh: VFF).

Về tương lai của mình, HLV Mai Đức Chung cho biết ông dự định rút lui sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhường cơ hội cho thế hệ kế cận. "Sau giải đấu lần này, tôi cũng xin rút lui. Tôi rất vui khi sắp tới sẽ có người thay thế để tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam", ông chia sẻ.

Khép lại buổi họp báo, HLV Mai Đức Chung chúc mừng đội tuyển Nhật Bản và khẳng định tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực phát triển trong thời gian tới.