HLV Kim Sang Sik: "U23 UAE chất lượng cao, U23 Việt Nam quyết tâm thắng"

Lịch thi đấu giải U23 châu Á 2026 Vòng tứ kết 18h30 ngày 16/1: U23 Nhật Bản - U23 Jordan 22h30 ngày 16/1: U23 Việt Nam - U23 UAE 18h30 ngày 17/1: U23 Uzbekistan - U23 Trung Quốc 22h30 ngày 17/1: U23 Australia - U23 Hàn Quốc Vòng bán kết 18h30 ngày 20/1: U23 Nhật Bản/U23 Jordan - U23 Australia/U23 Hàn Quốc 22h30 ngày 20/1: U23 Việt Nam/U23 UAE - U23 Uzbekistan/U23 Trung Quốc Tranh hạng ba (22h ngày 23/1): Hai đội thua ở bán kết Chung kết: (22h ngày 24/1): Hai đội thắng ở bán kết

Huấn luyện viên Kim Sang Sik mở đầu buổi họp báo bằng lời tri ân sâu sắc đến các cầu thủ U23 Việt Nam. Ông phát biểu: "Trước tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả cầu thủ U23 Việt Nam đã nỗ lực hết mình để giành vé vào tứ kết".

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng không quên nhấn mạnh về thách thức sắp tới khi đối đầu với U23 UAE: "Trận đấu ngày mai với U23 UAE sẽ không dễ dàng khi đối thủ là đội bóng có chất lượng cao. Chúng tôi sẽ cần phải chuẩn bị kỹ càng. Người hâm mộ hãy chờ đợi xem chúng tôi thể hiện được gì trong trận tứ kết sắp tới.

U23 Việt Nam sẽ thi đấu trận tứ kết giải U23 châu Á gặp U23 UAE vào tối mai (16/1) ở trận tứ kết thứ hai thuộc giải U23 châu Á 2026. Ở vòng bảng U23 Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng cả 3 trận đấu và đứng đầu bảng A.