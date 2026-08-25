HLV Kim Sang Sik: “Tuyển Việt Nam muốn viết nên lịch sử tại ASEAN Cup”

“Ngày mai là trận đấu cuối cùng của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. Toàn đội sẽ nỗ lực hết sức để tạo nên một kỷ niệm đẹp và ghi dấu vào lịch sử bóng đá Việt Nam. Các cầu thủ sẽ là những người trực tiếp viết nên câu chuyện đó. Tôi hy vọng người hâm mộ sẽ đến sân thật đông để tiếp thêm sức mạnh cho toàn đội”, HLV Kim Sang Sik mở đầu trong buổi họp báo trước trận chung kết lượt về, sáng 25/8.

Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với Thái Lan tại sân Mỹ Đình (Hà Nội) vào 20h ngày 26/8 trong khuôn khổ chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, trận lượt đi tại Thái Lan đội chủ nhà đã thua 0-2 trước đoàn quân của HLV Kim Sang Sik.

HLV Kim Sang Sik họp báo trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Mạnh Quân).

Tham dự họp báo cùng HLV Kim Sang Sik, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc thừa nhận anh chưa nghĩ nhiều đến việc ghi bàn ở trận lượt về mà chỉ tập trung vào mục tiêu chung của đội tuyển Việt Nam.

“Sau trận lượt đi, có lẽ vì quá mệt nên tôi không thể hiện được nhiều cảm xúc. Dẫu vậy, tôi và toàn đội đều rất vui với chiến thắng đó. Tôi không đặt nặng chuyện ghi bàn ở trận lượt về sắp tới. Điều quan trọng nhất là cùng các đồng đội chơi tốt và giành kết quả thuận lợi”, Đình Bắc chia sẻ.

Hướng tới trận đấu quyết định, tiền đạo trẻ khẳng định tuyển Việt Nam sẽ dốc toàn lực để hoàn thành mục tiêu trên sân Mỹ Đình.

“Đây là trận chung kết lượt về nên toàn đội sẽ chiến đấu hết sức mình để giành chiến thắng. Tôi hy vọng tuyển Việt Nam có thể đăng quang ngay trên sân Mỹ Đình”, Đình Bắc nói.

HLV Kim Sang Sik cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho Đình Bắc, đồng thời bày tỏ kỳ vọng tiền đạo trẻ có thể tiếp tục phát triển và vươn ra sân chơi quốc tế.

“Tôi rất vui khi đội tuyển Việt Nam nhận được sự quan tâm từ truyền thông, đặc biệt là báo chí Hàn Quốc. Điều đó giúp người hâm mộ hai nước dành nhiều sự chú ý hơn cho đội tuyển. Tôi hy vọng Đình Bắc sẽ tiếp tục trưởng thành, tiến xa và có thể thử sức, khẳng định mình ở những môi trường bóng đá lớn trên thế giới”, HLV Kim Sang Sik chia sẻ.

Đình Bắc tham dự họp báo cùng HLV Kim Sang Sik (Ảnh: Mạnh Quân).

Dù đang nắm lợi thế 2-0 sau trận lượt đi, HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh tuyển Việt Nam không được phép chủ quan trước trận đấu quyết định. Phải nói thêm rằng, kể từ khi ASEAN Cup (trước đây là AFF Cup) thi đấu theo thể thức hai lượt ở chung kết, chưa từng có đội nào đánh mất lợi thế dẫn từ hai bàn sau lượt đi.

“Chiến thắng 2-0 là một lợi thế, nhưng với tôi, hiện tại chẳng có gì chắc chắn cả. Ngày mai, toàn đội sẽ nỗ lực hết sức, không chủ quan và chiến đấu để một lần nữa giành chức vô địch ASEAN Cup”, HLV Kim Sang Sik khẳng định.

Khi HLV Kim Sang Sik được hỏi về khả năng thực hiện màn nhảy ăn mừng nếu tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch. Nhà cầm quân người Hàn Quốc còn đề xuất cùng Đình Bắc chia vui với người hâm mộ.

“Nếu các cầu thủ và người hâm mộ cùng nhảy để ăn mừng, chắc chắn tôi cũng sẽ góp vui bằng một điệu nhảy. Tôi hy vọng Đình Bắc có thể ghi bàn ở trận chung kết, để sau đó tôi và cậu ấy cùng thực hiện màn ăn mừng dành tặng người hâm mộ”, HLV Kim Sang Sik chia sẻ.

Đình Bắc cho biết anh và HLV Kim Sang Sik đều yêu thích nhảy, nhưng nếu tuyển Việt Nam giành chức vô địch, tiền đạo trẻ muốn cả đội cùng tham gia vào màn ăn mừng.

“Tôi và HLV Kim Sang Sik đều thích nhảy. Nếu tuyển Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc, tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà toàn đội sẽ cùng nhau nhảy để ăn mừng”, Đình Bắc nói.

Đình Bắc khẳng định mong muốn được cùng tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Mạnh Quân).

Đình Bắc đang cùng Nguyễn Xuân Son dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới, nhưng tiền đạo trẻ khẳng định thành tích cá nhân không phải ưu tiên ở trận chung kết.

“Tôi nghĩ cả tôi và Xuân Son đều không đặt nặng mục tiêu ghi bàn cho riêng mình. Nếu ngày mai toàn đội có kết quả tốt và giành chức vô địch, đó mới là thành tích và danh hiệu cao quý nhất đối với tất cả cầu thủ tuyển Việt Nam. Tôi và Xuân Son sẽ chỉ tập trung vào việc giúp đội giành chiến thắng và có màn trình diễn tốt nhất”, Đình Bắc khẳng định.

Đình Bắc cho rằng lợi thế 2-0 sau trận lượt đi chưa đủ để tuyển Việt Nam có thể nghĩ đến chức vô địch. Tiền đạo trẻ nhắc lại thất bại trước U23 Trung Quốc tại giải U23 châu Á và xem đó là bài học để toàn đội không lặp lại sai lầm trong trận đấu quyết định.

“Với tôi và toàn đội, trận đấu ngày mai vẫn phải bắt đầu từ tỷ số 0-0. Chúng tôi chưa thể nghĩ mình đang có lợi thế. Toàn đội sẽ tập trung cao độ, thi đấu hết sức và không chủ quan để những gì từng xảy ra trong quá khứ không lặp lại”, Đình Bắc nói.

Đồng quan điểm với học trò, HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh sự tập trung là yếu tố quan trọng nhất trước trận chung kết lượt về. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết các cầu thủ đã trải qua hai tháng tập luyện và gần như không có nhiều thời gian dành cho gia đình để chuẩn bị cho giải đấu.

“Chúng tôi đã nỗ lực tập luyện trong suốt hai tháng qua và phải hy sinh nhiều thời gian bên gia đình. Vì vậy, toàn đội càng không có lý do để chủ quan. Các cầu thủ đều hiểu mình cần làm gì, cần tập trung vào đâu và sẽ dồn toàn lực cho trận đấu ngày mai”, HLV Kim Sang Sik khẳng định.