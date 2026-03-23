HLV Kim Sang Sik truyền năng lượng tích cực qua màn đá "bóng ma"

Chiều 23/3, đội tuyển Việt Nam tiếp tục ra sân tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam, duy trì guồng quay chuẩn bị với tinh thần tập trung cao độ.

Trước buổi tập, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã trực tiếp tới thăm hỏi, động viên tinh thần thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Buổi tập chiều nay có 16 cầu thủ tham gia, trong khi các cầu thủ thuộc biên chế CLB Công An Hà Nội tiếp tục vắng mặt do vừa thi đấu tại V-League tối qua.

Như thường lệ, các cầu thủ khởi động trước khi bước vào giáo án tập luyện, tạo nên bầu không khí thoải mái và đầy hứng khởi.

Xuân Son gặp chấn thương nhẹ nên được bố trí tập theo giáo án riêng dưới sự theo dõi của bác sĩ Trần Huy Thọ.

Bầu không khí buổi tập trở nên thoải mái khi HLV Kim Sang Sik trực tiếp tham gia cùng các cầu thủ, đặc biệt là màn “bóng ma” đầy sôi động và tiếng cười.

Không chút e dè, vị HLV người Hàn Quốc tự tin phô diễn kỹ thuật khéo léo với trái bóng trong màn “bóng ma”.

Bầu không khí vui vẻ, thoải mái trên sân tập không chỉ giúp các cầu thủ giải tỏa áp lực mà còn góp phần gắn kết toàn đội, qua đó duy trì tinh thần hứng khởi và trạng thái tốt nhất trong quá trình chuẩn bị cho các mục tiêu phía trước.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục có thêm một buổi tập vào ngày mai tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam, với kỳ vọng đón đầy đủ sự trở lại của các cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu quốc tế với Bangladesh vào lúc 19h ngày 26/3 trên sân Sân vận động Hàng Đẫy. Sau đó, toàn đội sẽ di chuyển tới Ninh Bình để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Malaysia trên sân Sân vận động Thiên Trường vào ngày 31/3, trong khuôn khổ vòng loại AFC Asian Cup 2027.