Tuyển Việt Nam thua ngược Kyrgyzstan, lỡ cơ hội vô địch

Xuất hiện trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik mở lời: "Đây là trận cuối cùng trong năm 2026, tôi rất tiếc vì đội tuyển Việt Nam đã không thắng để làm quà cho các cổ động viên, tôi cảm thấy rất có lỗi với mọi người.

Dù đội tuyển thất bại, tôi vẫn cảm ơn các cầu thủ đã nỗ lực hết sức. Ở trận đấu này, nhiều cầu thủ trẻ, ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhưng đã làm tốt hơn yêu cầu của tôi. Tương lai bóng đá Việt Nam vẫn rộng mở.

Sự mất tập trung ở những phút cuối là rất đáng tiếc, nhất là bàn thua đầu tiên từ tình huống phạt góc. Khi đội tuyển Việt Nam nhận bàn thua thứ hai ở thời gian cuối trận, thể lực các cầu thủ đi xuống và không thể lấy lại thế trận".

HLV Kim Sang SIk trả lời họp báo sau trận đấu (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Về quyết định sử dụng Đình Bắc trong 90 phút, chiến lược gia người Hàn Quốc lý giải: "Tôi chúc mừng Đình Bắc đã ghi bàn hôm nay, nếu tuyển Việt Nam chiến thắng thì bàn thắng đẹp đó càng có ý nghĩa. Ban đầu tôi có kế hoạch sẽ thay Đình Bắc ra sớm do cậu ấy đã thi đấu nhiều ở CLB. Nhưng cuối cùng, tôi thay đổi quyết định".

Trả lời báo chí sau khi trận đấu kết thúc, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cho biết: "Thật sự rất đáng tiếc khi đội tuyển Việt Nam để thua 2 bàn trong khoảng 5 phút cuối. Trận đấu này cho toàn đội rất nhiều bài học. Năm 2026, toàn đội đã giành nhiều danh hiệu và thi đấu tốt. Chúng tôi hy vọng trong năm 2027, đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại mạnh mẽ hơn.

Với tôi, màn trình diễn cá nhân thì nên để giới chuyên môn đánh giá. Tôi luôn đánh giá cao tầm quan trọng của huấn luyện viên trước. HLV Kim Sang Sik xứng đáng nhận được lời khen. Hợp đồng của HLV Kim Sang Sik chỉ còn 3-4 tháng nữa và chúng tôi đang chờ xem tương lai sẽ thế nào".

HLV Kim Sang Sik cảm thông về tình huống mắc sai lầm của thủ môn Trung Kiên (Ảnh: Thành Đông).

"Tân binh Lương Chí Khải có thể lực, thể hình tốt, không chiến và tranh chấp tốt. Về Trung Kiên, tôi nghĩ cậu ấy mất tập trung và không đọc tình huống tốt ở bàn thua thứ hai, nhưng lỗi đó có thể xảy ra với bất cứ ai.

Trung Kiên được gọi lên đội tuyển nhưng chưa có cơ hội thi đấu nhiều khi xếp sau Nguyễn Filip hay Lê Giang Patrik, Văn Lâm. Cậu ấy đã làm tốt nhiệm vụ trừ tình huống nhận bàn thua. Trong vai trò thủ môn, cậu ấy có thể cứu thua 10 tình huống, nhưng mọi chỉ trích sẽ đến chỉ sau một sai lầm.

Tôi mong Trung Kiên rút được kinh nghiệm để thi đấu tốt hơn trong tương lai. Trước tình huống đó, tuyến giữa đội tuyển Việt Nam cũng đã mắc sai lầm khi để mất bóng, nên đây không phải sai lầm của riêng thủ môn và tôi nghĩ không đáng để đề cập quá nhiều pha bóng đó", HLV Kim Sang Sik cảm thông sai lầm dẫn đến bàn thua thứ hai của Trung Kiên.

Đình Bắc chơi đầy nỗ lực ở trận đấu với Kyrgyzstan (Ảnh: Thành Đông).

Với việc nhiều trụ cột chia tay sau trận thắng Đài Loan (Trung Quốc) tối 11/11, đội tuyển Việt Nam không có lực lượng tốt nhất khi so tài với Kyrgyzstan trên sân Thiên Trường tối nay. Mặc dù vậy, toàn đội nhập cuộc chắc chắn, phòng ngự chặt chẽ và sắc sảo trong phản công.

Phút 20, Đình Bắc tạo nên khoảnh khắc đáng chú ý với siêu phẩm mở tỷ số. Tiền đạo CLB Công an Hà Nội đi bóng từ cánh trái vào trung lộ trước khi thực hiện cú cứa lòng từ khoảng cách 22m, bóng đi xoáy vào góc cao bên phải khung thành, khiến thủ môn Tokotaev không thể cản phá.

Đoàn quân HLV Kim Sang Sik chơi phòng ngự kiên cường trong khoảng thời gian tiếp theo và giữ được lợi thế đến phút 85. Tuy nhiên chỉ một phút sau, từ quả phạt góc bên cánh trái, Kichin thoải mái di chuyển đến cột dọc xa rồi đánh đầu cận thành, đưa bóng vào lưới Trung Kiên, gỡ hòa 1-1 cho Kyrgyzstan.

Chỉ hai phút sau, đội khách tiếp tục khiến tuyển Việt Nam choáng váng. Nhận thấy thủ môn Trung Kiên dâng cao khỏi khung thành, Atabaev quyết định thực hiện cú sút từ phần sân nhà, bóng đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành tuyển Việt Nam, ấn định chiến thắng 2-1 và mang về chức vô địch cho Kyrgyzstan.