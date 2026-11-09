11 cầu thủ xuất phát dưới 23 tuổi

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 11/11 và gặp Kyrgyzstan vào ngày 17/11, trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Nhiều gương mặt trẻ đã được HLV Kim Sang Sik (người Hàn Quốc) gọi lên đội tuyển quốc gia đợt này.

Nếu xét đến những cầu thủ từ 23 tuổi trở xuống, ông Kim có thể lập ra đội hình 11 người theo sơ đồ ưa thích của mình (5-4-1 khi chơi phòng ngự, hoặc 3-4-3 khi cần tấn công).

Đình Bắc (7) mới 22 tuổi nhưng đã là trụ cột ở đội tuyển Việt Nam (Ảnh: VFF).

Trong khung thành, đội tuyển Việt Nam có thủ môn Trần Trung Kiên (23 tuổi). Đây là thủ môn mang dáng dấp hiện đại được đào tạo ở trong nước. Trung Kiên cao lớn (1m91), giỏi bắt bóng lẫn bắt bóng trên mặt sân, phản xạ nhanh, chơi bóng bằng chân khá…

Nếu không có thủ thành Lê Giang Patrik quá xuất sắc, có lẽ Trần Trung Kiên đã chiếm vị trí chính thức ở đội tuyển Việt Nam.

Bộ ba trung vệ trẻ sẽ là Nguyễn Nhật Minh, Phạm Lý Đức và Nguyễn Đức Anh (cùng 23 tuổi). Cầu thủ chạy cánh phải trong đội hình trẻ này sẽ là Phạm Minh Phúc (22 tuổi), còn cầu thủ chạy cánh trái là Khuất Văn Khang (23 tuổi).

Hậu vệ cánh phải Phạm Minh Phúc (21) là nhân tố mới rất đáng chú ý của đội tuyển Việt Nam (Ảnh: VFF).

Hai tiền vệ trung tâm của đội hình “siêu trẻ” sẽ là Nguyễn Thái Quốc Cường (22 tuổi) và Nguyễn Quang Vinh (21 tuổi). Trong số này, Quang Vinh thậm chí đủ điều kiện tham dự SEA Games 34 năm 2027 và giải U23 châu Á 2028 (dành cho các cầu thủ năm nay từ 21 tuổi trở xuống).

Ba tiền đạo mà HLV Kim Sang Sik có thể sử dụng là Nguyễn Đình Bắc (22 tuổi), Nguyễn Thanh Nhàn (22 tuổi) và Nguyễn Đăng Dương (21 tuổi, 1m84). Giống như tiền vệ Quang Vinh, tiền đạo Đăng Dương đủ điều kiện tham dự SEA Games 34 và giải U23 châu Á 2028.

Đội hình này vẫn còn thừa hai nhân tố là hậu vệ Nguyễn Hồng Phúc và tiền vệ Trần Ngọc Sơn (cùng 23 tuổi).

Làn gió mới và tính toán thử nghiệm của HLV Kim Sang Sik

Dĩ nhiên, trên thực tế, việc sắp xếp cùng lúc 11 vị trí trong đội hình chính thức chỉ gồm những cầu thủ từ 23 tuổi trở xuống, là điều gần như không thể xảy ra. Nhưng có thể thấy, HLV Kim Sang Sik bắt đầu muốn chuyển giao lực lượng ở đội tuyển Việt Nam.

Thanh Nhàn (7) sẽ là "siêu dự bị" ở đội tuyển Việt Nam? (Ảnh: VFF).

Thực tế cũng cho thấy không ít cầu thủ từ 23 tuổi trở xuống đã đủ sức gánh vác trọng trách ở đội tuyển quốc gia. Ví dụ tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã trở thành trụ cột ở đội tuyển Việt Nam. Hậu vệ trái Khuất Văn Khang, hậu vệ phải Phạm Minh Phúc và thủ môn Trần Trung Kiên đủ sức thi đấu chính thức khi cần.

Đặc biệt, sau khi hậu vệ trái Nguyễn Văn Vĩ và hậu vệ phải Trương Tiến Anh rút lui khỏi đội tuyển Việt Nam chiều 8/11 vì chấn thương, vị trí chính thức của Khuất Văn Khang và Phạm Minh Phúc càng trở nên rõ ràng.

Những cầu thủ có thể sắm vai “siêu dự bị” phải kể đến trung vệ Nguyễn Nhật Minh, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường và tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn.

Nhật Minh và Quốc Cường đã khẳng định được chỗ đứng của mình tại V-League, trong màu áo CLB Công an TPHCM. Riêng Nhật Minh rất đa năng, anh có thể thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau: Trung vệ, tiền vệ trung tâm và hậu vệ cánh trái. Đây sẽ là phương án dự phòng đa năng của ông Kim.

Còn Thanh Nhàn từng thi đấu rất hay khi thay Đình Bắc ở vị trí tiền đạo cánh ở đội tuyển U23 Việt Nam, mỗi khi Đình Bắc được kéo vào giữa đá trung phong. Giờ đây, Đình Bắc và Thanh Nhàn có thể tái hiện điều ấy ở cấp độ cao hơn: Cấp độ đội tuyển quốc gia.