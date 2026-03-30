HLV Kim Sang Sik nói gì về đội tuyển Malaysia?

Siêu máy tính dự đoán kết quả trận đấu tuyển Việt Nam - Malaysia

Dù đã sớm giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027 nhưng lượt đấu cuối cùng bảng F là cơ hội vàng để thầy trò HLV Kim Sang Sik khẳng định sức mạnh và xóa đi ký ức buồn ở trận lượt đi tại Bukit Jalil.

Dựa trên các thuật toán phân tích dữ liệu chuyên sâu, siêu máy tính của chuyên trang Besoccer đã đưa ra những con số đầy lạc quan cho “Rồng vàng”. Cụ thể, khả năng giành chiến thắng của đội tuyển Việt Nam lên tới 47,2%, vượt trội so với con số 29% của đội khách Malaysia. Xác suất hai đội chia điểm được ấn định ở mức 23,8%.

Về mặt tỷ số, hệ thống này dự đoán kết quả hòa 1-1 có khả năng xảy ra cao nhất (11%). Tuy nhiên, các kịch bản đội tuyển Việt Nam thắng sát nút như 2-1 (9,4%) hay 1-0 (8,6%) cũng được đánh giá rất khả thi. Điều này cho thấy dù chiếm ưu thế, nhưng đây vẫn sẽ là một trận cầu tiềm ẩn nhiều kịch tính và không dễ dàng cho đoàn quân HLV Kim Sang Sik.

Malaysia sẽ đem đến nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt Nam trên sân Thiên Trường (Ảnh: VFF).

Ngôi sao nhập tịch: “Malaysia rất mạnh, đủ sức đánh bại tuyển Việt Nam”

Malaysia không còn hy vọng giành vé tham dự Asian Cup 2027 sau khi bị Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xử thua trong hai trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal. Họ đang có 9 điểm, kém đội tuyển Việt Nam 6 điểm trước lượt đấu cuối cùng.

Dù vậy, toàn đội Malaysia vẫn thể hiện quyết tâm lớn giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ nhập tịch gốc Phần Lan, Nooa Laine, đã thể hiện quyết tâm đó.

Chia sẻ trước báo giới, Nooa Laine cho biết: “Dĩ nhiên, chúng tôi muốn giành chiến thắng trong mọi trận đấu. Tôi hiểu chuyến làm khách tới sân của đội tuyển Việt Nam rất khó khăn nhưng Malaysia là đội bóng rất mạnh.

Tôi biết trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam không dễ dàng gì nhưng tôi có cảm giác rằng Malaysia sẽ giành chiến thắng. Được khoác áo đội tuyển Malaysia là vinh dự lớn với tôi. Vì vậy, tôi muốn cống hiến hết mình giúp đội bóng chiến thắng.

Cho dù đây là trận giao hữu hay vòng loại Asian Cup 2027 thì màn đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia luôn là trận đấu lớn. Họ là đối thủ mạnh”.