Olaha Mạnh Đức và Đình Bắc tỏa sáng, tuyển Việt Nam đánh bại Đài Loan

Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Đài Loan (Trung Quốc), ở sân Thiên Trường (Ninh Bình) tối 11/11.

HLV Kim Sang Sik trả lời họp báo sau trận đấu (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik nói: “Tôi muốn dành lời khen và chúc mừng Olaha Mạnh Đức. Ngay lần đầu tiên khoác áo đội tuyển Việt Nam, Olaha Mạnh Đức đã ghi bàn. Tôi có mục tiêu là giúp cầu thủ mới và cầu thủ cũ hòa nhập tốt với nhau”.

“Tôi cũng muốn giúp cho toàn đội có tính cạnh tranh lành mạnh. Tính cạnh tranh cao sẽ giúp đội tuyển Việt Nam mạnh mẽ và vững vàng hơn. Hôm nay, các cầu thủ của tôi đã thi đấu hết mình, cho dù nhiều vị trí đang gặp thách thức về mặt thể lực. Họ mệt mỏi vì thi đấu nhiều trong thời gian qua”, HLV Kim Sang Sik nói thêm.

Ngoài Olaha Mạnh Đức, đội tuyển Việt Nam có thêm một số cầu thủ khác thi đấu nổi bật trong trận đấu với Đài Loan. Đáng kể trong số này có Đình Bắc, Quốc Cường, Hồng Phúc, đội trưởng Thành Chung…

HLV Kim Sang Sik chia sẻ: “Tôi chúc mừng các cầu thủ của mình. Chúc mừng Thành Chung, đây là lần đầu tiên cậu ấy đeo băng đội trưởng của đội tuyển Việt Nam. Tôi cũng chúc mừng Quốc Cường, cậu ấy thực hiện tốt nhiệm vụ ở tuyến giữa”.

Tiền đạo Olaha Mạnh Đức (17) nhận được lời khen của HLV Kim Sang Sik (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

“Tuy nhiên, triết lý của tôi là không xây dựng đội bóng dựa trên bất kỳ cá nhân nào cả. Tôi xây dựng đội bóng dựa trên sự gắn kết của cả tập thể. Đội tuyển Việt Nam chơi bóng vì cả tập thể, không vì bất kỳ cá nhân nào cả.

Hôm nay, đội tuyển Việt Nam có nhiều gương mặt trẻ được thi đấu. Sau trận này, tôi và các trợ lý của mình sẽ đánh giá năng lực của từng người. Nhìn chung, tất cả các cầu thủ đều thể hiện tinh thần rất tốt”, HLV Kim Sang Sik khẳng định.

Ngoài ra, vị HLV người Hàn Quốc cũng có hé lộ khá quan trọng, đó là ở trận đấu tới gặp đội tuyển Kyrgyzstan, ông Kim có thể trao cơ hội cho các thủ môn trẻ Trần Trung Kiên hoặc Nguyễn Văn Việt.

HLV Kim Sang Sik nói: “Ở trận đấu với Đài Loan, tôi chọn thủ môn Lê Giang Patrik vì cậu ấy tạo ra cảm giác yên tâm. Đây là yếu tố rất quan trọng với vị trí thủ môn. Những thủ môn còn lại sẽ có cơ hội trong thời gian tới. Đến thời điểm nào đó, Trần Trung Kiên và Nguyễn Văn Việt được trao niềm tin”.

Trận đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam là trận gặp Kyrgyzstan vào ngày 17/11, trên sân Thiên Trường.