HLV Kim Sang Sik: "Đội tuyển Việt Nam thắng xứng đáng Malaysia"

Liên tục cập nhật

Xuân Son lập cú đúp, tuyển Việt Nam thắng thuyết phục Malaysia

Xuất hiện trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik không giấu được niềm vui. Chiến lược gia người Hàn Quốc bày tỏ sự biết ơn đến các cổ động viên và đặc biệt là tiền đạo Xuân Son.

HLV Kim Sang Sik chia sẻ trong cuộc họp báo: "Tôi đang cảm thấy rất tuyệt vời và hạnh phúc. Cảm ơn cổ động viên Việt Nam có mặt trên sân Thiên Trường. Cảm ơn cầu thủ như Xuân Xuân Son, Hoàng Hên, Hoàng Đức, Quảng Hải. Họ đã góp phần vào thành công này, chiến thắng Malaysia hoàn toàn xứng đáng với đội tuyển Việt Nam".

Tiếp đón Malaysia trên sân nhà Thiên Trường ở vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam có được sự tự tin cao độ sau khi được xử thắng 3-0 ở trận lượt đi. Đó là lý do đoàn quân HLV Kim Sang Sik nhập cuộc tự tin, chơi áp đảo trước đối thủ rệu rã tinh thần.

Sức ép của đội tuyển Việt Nam được cụ thể hóa ngay ở phút thứ 6, từ quả phạt góc được thực hiện bởi Tiến Anh, Duy Mạnh băng vào bật cao đánh đầu ở cự ly chừng gần 6m, bóng đi thẳng vào cầu môn của Malaysia, mở tỷ số 1-0.

Những phút tiếp theo của hiệp 1, đội tuyển Việt Nam chơi áp đảo và Hoàng Đức, Hoàng Hên suýt nữa có thêm bàn thắng sau các cú sút xa đẹp mắt. Sang hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục chơi hứng khởi và đến phút 51, Xuân Son chọn vị trí chính xác đánh đầu cận thành nâng tỷ số trận đấu lên 2-0.

Tiếp đà hưng phấn, từ quả phạt của Tiến Anh bên cánh phải, Xuân Son bật cao đánh đầu vào góc xa không cho thủ môn Malaysia cơ hội, đưa cách biệt lên thành 3-0 ở phút 59. Nỗ lực của Malaysia giúp họ có được bàn gỡ 1-3 ở phút 77 sau quả 11m thành công của Endrick, sau khi Văn Hậu phạm lỗi với tiền đạo Malaysia trong vòng cấm.

Về cuối trận, đội khách cũng có những cơ hội nhưng đều không tận dụng thành công. Đội tuyển Việt Nam bảo toàn chiến thắng chung cuộc 3-1 trên sân Thiên Trường và đoàn quân HLV Kim Sang Sik hoàn tất vòng loại Asian Cup 2027 với 6 trận toàn thắng, 18 điểm tuyệt đối.