"Cristiano là một biểu tượng của thế giới, của Bồ Đào Nha và đội tuyển quốc gia. Anh ấy đã cống hiến rất nhiều cho đội tuyển trong những năm qua", HLV Jorge Jesus trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Canal 11 tối 5/11, chỉ vài giờ sau khi Ronaldo tuyên bố chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha.

Quyết định của chân sút sinh năm 1985 khiến thế giới bóng đá bất ngờ. Trước đó, Ronaldo vẫn khẳng định chưa có ý định giã từ đội tuyển quốc gia, bất chấp mâu thuẫn được cho là khó hàn gắn với HLV Jorge Jesus, liên quan đến việc CR7 không được ra sân trong trận Bồ Đào Nha gặp Na Uy hồi cuối tháng 9.

Ronaldo quyết định giã từ tuyển Bồ Đào Nha ở tuổi 41, khép lại 23 năm cống hiến (Ảnh: Getty).

Tuyên bố của Ronaldo đồng nghĩa với việc chân sút sinh năm 1985 khép lại 23 năm cống hiến cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Anh ra mắt đội tuyển quốc gia vào năm 2003, khi mới 18 tuổi. Trong màu áo đội tuyển, Ronaldo đã giành chức vô địch Euro 2016 và hai lần đăng quang UEFA Nations League vào các năm 2019 và 2025.

Tổng cộng, CR7 có 234 lần khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha và ghi 146 bàn thắng. Anh hiện nắm giữ kỷ lục thế giới ở bóng đá nam về số lần ra sân và số bàn thắng ghi được trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Đáng chú ý, Ronaldo tuyên bố giã từ đội tuyển chỉ một ngày trước khi HLV Jorge Jesus công bố danh sách triệu tập Bồ Đào Nha cho hai trận đấu ở UEFA Nations League vào ngày 14/11 và 17/11 tới. Thậm chí, CR7 không thông báo trước quyết định này với HLV Jorge Jesus mà chỉ trao đổi với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proença.

Dù vậy, HLV Jorge Jesus vẫn dành nhiều lời ca ngợi cho siêu sao người Bồ Đào Nha: "Ronaldo đã cống hiến rất nhiều cho đội tuyển quốc gia trong những năm qua. Anh ấy là biểu tượng đối với giới trẻ Bồ Đào Nha. Phần lớn người hâm mộ của anh ấy đều là những người trẻ tuổi. Tôi đã có cơ hội đồng hành cùng anh ấy trong một năm tại Al Nassr.

Anh ấy sẽ luôn là biểu tượng của đội tuyển quốc gia và lịch sử bóng đá nước nhà. Tôi đã cho treo một bức ảnh lớn của CR7 trong phòng thay đồ. Dù sao, việc chia tay đội tuyển quốc gia là quyết định của anh ấy. Chúng tôi đã có cơ hội trao đổi về điều này trước đợt triệu tập đầu tiên. Tôi đã đề nghị anh ấy ở lại bên cạnh tôi vì tôi cần anh ấy, nhưng tôi phải tôn trọng quyết định của Cristiano.

Ronaldo sẽ luôn ở trong trái tim người dân Bồ Đào Nha và đội tuyển quốc gia. Không thể thay đổi quyết định này. Anh ấy sẽ mãi là một biểu tượng của bóng đá Bồ Đào Nha", HLV Jorge Jesus khẳng định.

HLV Scolari từng triệu tập Ronaldo lên tuyển Bồ Đào Nha khi anh mới 18 tuổi (Ảnh: Getty).

Trong khi đó, HLV Luiz Felipe Scolari, người từng triệu tập Ronaldo lên đội tuyển Bồ Đào Nha lần đầu tiên vào năm 2003, cũng lên tiếng ủng hộ quyết định giã từ đội tuyển của CR7.

"Tôi rất vui vì anh ấy đã đưa ra quyết định đó. Ronaldo sẽ luôn ở bên tôi và trong trái tim tôi, cùng với Bồ Đào Nha, anh ấy và những người tôi đã gặp, đã có thời gian gắn bó tại đó. Cristiano đã làm rất tốt, đang cảm thấy thanh thản và đưa ra quyết định đúng đắn. Ronaldo là một trong những vận động viên mà Bồ Đào Nha sẽ không bao giờ quên", HLV Scolari tuyên bố.

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) cũng ra thông báo cảm ơn Ronaldo vì những đóng góp cho đội tuyển quốc gia, đồng thời nhấn mạnh mong muốn tổ chức một buổi lễ tôn vinh xứng đáng với chân sút sinh năm 1985.

"FPF không thể để lời chia tay này diễn ra mà thiếu đi sự tri ân xứng đáng. Chúng tôi tha thiết mong muốn tổ chức, lên kế hoạch và tích cực phối hợp để tạo nên một buổi lễ tôn vinh sự nghiệp vĩ đại của Cristiano Ronaldo. Đây sẽ là dịp để người hâm mộ và cả đất nước cùng vỗ tay, ăn mừng và một lần nữa tôn vinh cầu thủ đã cống hiến rất nhiều cho chúng ta.

Cảm ơn anh vì tất cả, người đội trưởng vĩ đại! Nơi đây sẽ mãi là nhà của anh! Hãy cùng hướng tới cột mốc 1.000 bàn thắng!", FPF bày tỏ.