Ngoài Cristiano Ronaldo, tiền vệ Francisco Conceicao cũng bị loại khỏi danh sách do án treo giò ba trận của UEFA sau khi bị truất quyền thi đấu trong trận gặp Na Uy. Hậu vệ trái của PSG, Nuno Mendes cũng vắng mặt vì chấn thương. Theo quyết định riêng và dựa trên đội hình ban đầu, HLV Jorge Jesus cũng loại trung vệ Goncalo Inacio.

HLV Jorge Jesus cống bố đội hình 28 cầu thủ khi tuyển Bồ Đào Nha chuẩn bị cho hai trận đấu ở UEFA Nations League diễn ra trong tháng 11 (Ảnh: Getty).

Chiến lược gia sinh năm 1954 quyết định mở rộng đội hình lên 28 cầu thủ, nhiều hơn ba cầu thủ mà ông triệu tập trong trận đầu tiên. Danh sách triệu tập có 7 gương mặt mới, gồm Alberto Costa, António Silva, Mateus Fernandes, Carlos Forbs, Geovany Quenda, Rodrigo Mora và Gustavo Varela.

Bộ đôi Alberto Costa và Gustavo Varela lần đầu tiên được triệu tập lên tuyển Bồ Đào Nha, trong khi Rodrigo Mora và Quenda từng được gọi lên tuyển dưới thời cựu HLV Roberto Martínez nhưng chưa được ra sân lần nào.

Với việc toàn thắng trong 4 trận đấu đầu tiên, tuyển Bồ Đào Nha đã chắc suất vào tứ kết UEFA Nations League, họ chỉ cần thêm một điểm nữa để chắc chắn vị trí đầu bảng.

Trên thực tế, tuyển Bồ Đào Nha nếu để thua tuyển Đan Mạch với tỷ số sít sao trong trận đấu vào ngày 15/11 tới đây cũng chắc suất đầu bảng nhờ hơn thành tích đối đầu.