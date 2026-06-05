HLV Indonesia tuyên bố đanh thép trước trận “chung kết” gặp U19 Việt Nam

Ở loạt trận thứ hai bảng A giải U19 Đông Nam Á, U19 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 5-0 trước U19 Myanmar. Còn chủ nhà U19 Indonesia chỉ đánh bại U19 Timor Leste với tỷ số 3-0. Với kết quả này, đội bóng xứ vạn đảo gặp bất lợi trước trận đấu quyết định gặp U19 Việt Nam ở lượt trận cuối.

U19 Indonesia giành chiến thắng trước U19 Timor Leste (Ảnh: AFF).

U19 Indonesia đang có cùng 6 điểm như U19 Việt Nam nhưng xếp dưới khi kém hiệu số bàn thắng bại. Điều đó có nghĩa rằng U19 Việt Nam chỉ cần hòa đội chủ nhà ở lượt trận cuối cùng để giành vé vào bán kết.

Nói về trận đấu với U19 Timor Leste, HLV Nova Arianto cho biết: “Tôi muốn thử nghiệm tất cả những cầu thủ không ra sân ở trận trước. Tôi rất vui vì mọi người đã nỗ lực hết mình. Tôi đánh giá cao lối chơi kỷ luật của U19 Timor Leste. Chúng tôi đã trải qua trận đấu không hề dễ dàng. Hãy tạm quên đi trận đấu này, để hướng tới trận tiếp theo”.

Nhận xét về U19 Việt Nam, HLV trưởng của U19 Indonesia cho biết: “U19 Việt Nam có tinh thần chiến đấu rất mạnh mẽ. Tôi yêu cầu các học trò không được sợ hãi khi đối đầu với đối thủ này.

Chất lượng đội hình của U19 Việt Nam vượt trội so với U19 Timor Leste và U19 Myanmar. Tôi đòi hỏi sự tập trung và tính kỷ luật tối đa từ các học trò. Chúng tôi quyết tâm cao độ giành chiến thắng trước U19 Việt Nam”.

HLV Nova Arianto tự tin vào khả năng chiến thắng của U19 Indonesia trước U19 Việt Nam (Ảnh: PSSI).

HLV Nova Arianto nhấn mạnh về mục tiêu đi tiếp của U19 Indonesia: “Tôi cho rằng bảng A rất cạnh tranh. U19 Việt Nam là đội bóng mạnh cả về chất lượng cá nhân lẫn tập thể. Chúng tôi sẽ đi tiếp bằng thực lực của mình, chứ không chờ kết quả bảng đấu khác.

Chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng nhất có thể trước trận đấu với U19 Việt Nam. Đây là trận đấu có tính chất sống còn. Chúng tôi phải tự định đoạt con đường của mình”.

Trận đấu quyết định giữa U19 Việt Nam và U19 Indonesia diễn ra vào lúc 20h ngày 7/6.