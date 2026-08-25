HLV Hudson: “Thái Lan tin có thể lội ngược dòng trước tuyển Việt Nam”

"Chúng tôi trân trọng sự đón tiếp của chủ nhà Việt Nam. Toàn đội đã sẵn sàng cho trận đấu và quyết tâm giành chiến thắng để đưa chức vô địch trở lại Thái Lan", HLV Anthony Hudson chia sẻ trong buổi họp báo trước trận chung kết lượt về, vào sáng 25/8.

Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với Thái Lan tại sân Mỹ Đình (Hà Nội) vào 20h ngày 26/8 trong khuôn khổ chung kết lượt về, trận lượt đi tại Thái Lan đội chủ nhà đã thua 0-2 trước đoàn quân của HLV Kim Sang Sik.

HLV Hudson tham dự buổi họp báo trước trận chung kết lượt về (Ảnh: Mạnh Quân).

Nhìn lại trận lượt đi, HLV Hudson cho rằng tuyển Thái Lan đã có màn trình diễn tốt nhưng không tận dụng được những cơ hội của mình. Theo chiến lược gia người Anh, tuyển Việt Nam chỉ giành chiến thắng nhờ một số tình huống cụ thể.

“Chúng tôi đã chơi tốt ở lượt đi, nhưng tuyển Việt Nam tận dụng tốt một vài tình huống để giành chiến thắng. Tôi tự hào về cách toàn đội chiến đấu và vượt qua khó khăn, đặc biệt là màn trình diễn của những cầu thủ trẻ”, HLV Hudson cho biết.

Thái Lan sẽ phải đối mặt với bài toán khó khi cần thắng cách biệt hai bàn ở lượt về để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng, trước khi nghĩ tới chiến thắng. Tuy nhiên, HLV Hudson không tiết lộ những điều chỉnh về chiến thuật. "Chúng tôi rất tiếc khi đã thua 0-2 ở lượt đi. Về chiến thuật cho trận lượt về, tôi không thể tiết lộ vào lúc này", HLV Hudson nói.

Nhà cầm quân người Anh cho rằng trận lượt về sẽ là cơ hội để Thái Lan thể hiện bản lĩnh và hình ảnh của đội bóng trước người hâm mộ. Ông khẳng định: “Mỗi giải đấu đều có những đặc thù và thử thách riêng. Với trận đấu ngày mai, chúng tôi muốn ra sân và cho mọi người thấy tuyển Thái Lan là đội bóng như thế nào”.

HLV Hudson cũng dành lời khen cho thủ môn Lê Giang Patrik, đồng thời cho rằng tuyển Thái Lan cần cải thiện khả năng dứt điểm nếu muốn lật ngược tình thế ở trận lượt về.

“Tuyển Việt Nam có một thủ môn rất chất lượng. Ở trận lượt đi, chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội. Tôi cũng đã nói với các cầu thủ rằng Thái Lan cần sắc sảo hơn trước khung thành. Dù trận đấu sắp tới rất khó khăn, chúng tôi tin mình có thể ghi bàn và giành chiến thắng”, HLV Hudson nói.

Tiền vệ Sarach Yooyen của tuyển Thái Lan (Ảnh: Mạnh Quân).

Tiền vệ Sarach Yooyen cũng nhấn mạnh sự tôn trọng của tuyển Thái Lan dành cho đối thủ. Anh cho rằng ở cấp độ đội tuyển quốc gia, không thể phân định đội hình A hay B, đồng thời khẳng định toàn đội vẫn hướng đến mục tiêu cao nhất.

"Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, chúng tôi không thể nói đây là đội hình A hay đội hình B của Thái Lan. Chúng tôi rất tôn trọng tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng, đó là giành chức vô địch", Sarach nói.

Trong khi đó, Sarach thừa nhận áp lực đang đặt lên tuyển Thái Lan, đặc biệt với những cầu thủ trẻ. Dù vậy, tiền vệ này tin rằng thử thách tại Mỹ Đình sẽ là cơ hội để toàn đội trưởng thành.

"Trận đấu ngày mai là một thử thách rất áp lực, nhất là với các cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn khả năng vô địch. Qua những thử thách như thế này, các cầu thủ sẽ trưởng thành hơn", Sarach chia sẻ.