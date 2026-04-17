HLV Hoàng Văn Phúc nói lời xúc động trong ngày ra mắt tuyển nữ Việt Nam

Sáng 17/4 tại Hà Nội, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức lễ ký hợp đồng công bố HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam. Theo đó, HLV Hoàng Văn Phúc chính thức đảm nhiệm cương vị HLV trưởng thay cho người tiền nhiệm Mai Đức Chung.

HLV Hoàng Văn Phúc nhận nhiệm vụ mới ở trụ sở VFF sáng 17/4 (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Chiến lược gia sinh năm 1964 dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam từ ngày 1/5 tới khi kết thúc SEA Games 34 năm 2027. Nhiệm vụ trọng tâm của ông Hoàng Văn Phúc là tập trung xây dựng lực lượng, chuẩn bị tốt nhất cho tuyển nữ Việt Nam tham dự Asiad 20, diễn ra vào tháng 9 tới tại Nhật Bản, tiếp đó là SEA Games 34 được tổ chức tại Malaysia.

"VFF tin tưởng, với kinh nghiệm chuyên môn cùng sự am hiểu bóng đá Việt Nam, HLV Hoàng Văn Phúc cùng Ban huấn luyện và các cầu thủ tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, đồng thời hướng tới hoàn thành các mục tiêu trong thời gian tới", Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú cho biết.

Trong ngày ra mắt ghế HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam, HLV Hoàng Văn Phúc kỳ vọng với kinh nghiệm cùng sự đồng lòng của Ban huấn luyện và các cầu thủ, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu dưới thời HLV Mai Đức Chung.

“Tôi có gần 40 năm làm công tác huấn luyện. Cầu thủ nữ Việt Nam có tinh thần rất tuyệt vời, ham tập luyện. Chúng tôi sẽ có những phân tích kỹ về đối thủ, tâm lý thi đấu, đặc biệt là khả năng chuyển đổi trạng thái của các cầu thủ Việt Nam.

Sắp tới tại giải Cúp Quốc gia và giải vô địch quốc gia, tôi sẽ đi xem các đội thi đấu để tuyển quân cho đội tuyển nữ Việt Nam. Những cầu thủ có phẩm chất tốt luôn có cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia”, HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ.

HLV Hoàng Văn Phúc đặc biệt chia sẻ về người thầy, người anh Mai Đức Chung, đồng thời tin tưởng với kinh nghiệm và sự nhiệt huyết của người tiền nhiệm sẽ giúp đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục phát triển.

HLV Hoàng Văn Phúc nhận hoa từ người tiền nhiệm Mai Đức Chung (Ảnh: VFF).

“HLV Mai Đức Chung như một huyền thoại, đặc biệt với bóng đá nữ. Khi nhận nhiệm vụ, tôi rất áp lực. Tuy nhiên tôi có hơn một năm làm quen và tìm hiểu tuyển nữ Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung là người thầy rất nhiệt tình, chỉ bảo, giúp tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm. Bản thân tôi cũng từng dẫn dắt nhiều đội bóng. Tôi hoàn toàn tự tin có thể làm HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam”, HLV Hoàng Văn Phúc nói.

Về phía VFF, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho biết: “VFF giao mục tiêu cho HLV Hoàng Văn Phúc là vào chung kết AFF Cup nữ và SEA Games 34. HLV Hoàng Văn Phúc sẽ đối mặt với nhiều áp lực, nhưng VFF luôn đồng hành, giúp HLV Hoàng Văn Phúc có sự chuẩn bị tốt nhất, đặc biệt là tìm kiếm nguồn cầu thủ nhập tịch chất lượng”.

HLV Hoàng Văn Phúc sinh năm 1964, có bằng HLV Pro của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Ông từng dẫn dắt các đội trẻ U16, U19, U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ở cấp CLB, ông Phúc làm HLV trưởng nhiều đội V-League, trong đó dấu ấn lớn nhất là cùng CLB Quảng Nam vô địch V-League năm 2017.

Với bóng đá nữ, HLV Hoàng Văn Phúc làm trợ lý cho HLV Mai Đức Chung ở SEA Games 33 năm 2025 và gần nhất là vòng chung kết Asian Cup 2026, vì thế rất tự tin có thể làm việc với các cầu thủ ngay sau khi nhậm chức.