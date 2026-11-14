Hòa U23 Qatar 1-1, U23 Việt Nam lên ngôi vô địch

Đội tuyển U23 Việt Nam hòa U23 Qatar 1-1 ở trận đấu diễn ra tối 14/11, trên sân Pleiku (Gia Lai). Trận hòa này giúp U23 Việt Nam giành ngôi vô địch với 7 điểm sau 3 trận. U23 Qatar xếp nhì bảng, với 5 điểm sau 3 trận.

HLV Đinh Hồng Vinh khen các cầu thủ U23 Việt Nam (Ảnh: Trần Hào).

Sau trận đấu với U23 Qatar, HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh của đội tuyển U23 Việt Nam phát biểu: “Tôi hạnh phúc với ngôi vô địch ngày hôm nay. Tôi muốn dành tặng ngôi vô địch cho người hâm mộ bóng đá Gia Lai và cho người hâm mộ bóng đá cả nước”.

“Theo tôi, ngôi vô địch giải đấu tứ hùng ở sân Pleiku là bước đệm cho toàn đội U23 Việt Nam hướng đến tương lai”, HLV Đinh Hồng Vinh nói thêm.

Sau giải đấu này, U23 Việt Nam sẽ chuẩn bị cho hàng loạt giải đấu quốc tế quan trọng trong năm 2027, gồm vòng loại U23 châu Á, giải U23 Đông Nam Á và SEA Games 34.

Các cầu thủ U23 Việt Nam có được những bài học bổ ích sau các trận đấu gặp U23 Thái Lan (thắng 3-0), Singapore (thắng 1-0) và U23 Qatar (hòa 1-1). HLV Đinh Hồng Vinh phân tích: “Tôi mong các cầu thủ tiếp tục phấn đấu, tiếp tục tiến bộ khi họ trở về với CLB chủ quản trong những ngày tới”.

U23 Việt Nam có giải đấu giàu cảm xúc (Ảnh: Trần Hào).

“Chúng tôi vẫn còn một số điều cần phải cải thiện trong thời gian tới, trong đó có khả năng chịu áp lực trước những đối thủ chủ động chơi với cường độ cao. Trong năm 2027, các cầu thủ sẽ được thi đấu nhiều hơn, họ sẽ tiến bộ. Chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch để các cầu thủ có nhiều dịp được thi đấu cọ xát với các đối thủ có trình độ.

Tôi hạnh phúc với lứa cầu thủ hiện tại. Trong cả ba trận đấu đã qua, các cầu thủ của tôi tự tin chơi bóng, tự tin kiểm soát bóng và phối hợp. Toàn đội thực hiện được các pha phối hợp với tốc độ cao”, vẫn là lời của HLV Đinh Hồng Vinh.

Một vấn đề đáng quan tâm nữa của đội tuyển U23 Việt Nam sau trận đấu với U23 Qatar, đó là chấn thương của tiền đạo Việt kiều Williams Minh Hoàng.

HLV Đinh Hồng Vinh hé lộ sớm nhất phải đến ngày 15/11, đội tuyển U23 Việt Nam mới biết chính xác mức độ chấn thương của ngôi sao đang khoác áo CLB Công an TPHCM.