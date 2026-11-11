Olaha Mạnh Đức và Đình Bắc tỏa sáng, tuyển Việt Nam đánh bại Đài Loan

Sau trận thua 0-2 trước đội tuyển Việt Nam trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) tối 11/11, HLV Matthew Ross của đội tuyển Đài Loan thừa nhận: “Đội tuyển Việt Nam xứng đáng chiến thắng. Đội chủ nhà kiểm soát bóng và kiểm soát thế trận rất tốt”.

HLV Matthew Ross của đội tuyển Đài Loan đánh giá cao đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

“Chúng tôi sẽ cố gắng rút kinh nghiệm từ trận thua này. Đội tuyển Đài Loan hiện có đến 5-6 cầu thủ trẻ, lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia. Còn với toàn đội, chúng tôi chỉ mới có trận đấu quốc tế thứ hai trong năm nay”, HLV Matthew Ross nói thêm.

Ở trận đấu vừa diễn ra, đội tuyển Việt Nam chơi lấn lướt trong phần lớn thời gian của trận đấu. Đoàn quân do HLV Kim Sang Sik dẫn dắt tạo được nhiều cơ hội ghi bàn hơn so với đối thủ.

Đây cũng là trận đấu mà tiền đạo nhập tịch Olaha Mạnh Đức ra mắt đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ gốc Nigeria ghi được một bàn thắng. Anh di chuyển rộng, khiến cho hàng thủ của đội tuyển Đài Loan rất khó khống chế Olaha Mạnh Đức.

HLV Matthew Ross nhận xét: “Khi Olaha Mạnh Đức có bóng, cậu ấy tỏ ra rất nguy hiểm. Olaha Mạnh Đức kiểm soát bóng tốt, giỏi chiếm lĩnh khoảng trống. Cậu ấy giúp cho đội tuyển Việt Nam có thêm lựa chọn về mặt nhân sự".

“Về phía chúng tôi, cầu thủ được giao kèm Olaha Mạnh Đức còn quá trẻ, mới lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia. Thế nên, chúng tôi bất lực trong việc khống chế Olaha Mạnh Đức ghi bàn.

Đình Bắc (7) ghi được một bàn thắng vào lưới Đài Loan (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Không chỉ có Olaha Mạnh Đức, các cầu thủ tấn công của đội tuyển Việt Nam rất biết cách chọn vị trí và chọn thời điểm để gây áp lực lên khung thành đối phương”, vẫn là lời của vị HLV người Australia đang dẫn dắt đội tuyển Đài Loan.

Ông Matthew Ross cho biết đội tuyển Đài Loan đã cố gắng thay đổi cách phòng ngự trong hiệp hai. Tuy nhiên, việc này vẫn không thể mang lại hiệu quả.

HLV Matthew Ross chia sẻ: “Trong hiệp hai, chúng tôi đã chủ động lùi đội hình xuống thấp một chút. Đội tuyển Đài Loan chơi với hàng phòng ngự hai lớp trong hiệp thi đấu thứ hai. Chúng tôi chơi với đội hình có chiều sâu để đối phó với sức mạnh tấn công của đội tuyển Việt Nam”.

“Dù vậy, đội tuyển Việt Nam vẫn thi đấu rất tốt. Đội chủ nhà vẫn kiên nhẫn kiểm soát bóng. Họ luôn duy trì 3-5 cầu thủ kết nối tốt các pha phối hợp ở trên sân. Riêng Đình Bắc là cầu thủ có kỹ thuật tốt, tư duy chơi bóng thông minh. Cậu ấy biết cách khai thác khoảng trống ở hàng thủ đối phương và tạo ra khoảng trống cho các đồng đội.

Đội tuyển Việt Nam là tập thể được đào tạo bài bản. Các bạn có thể còn thi đấu hay hơn lúc này tại Asian Cup 2027, sau khi các bạn có thêm khoảng một năm để chuẩn bị cho giải vô địch châu Á”, HLV Matthew Ross của đội tuyển Đài Loan nhấn mạnh.