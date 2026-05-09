HLV Cristiano Roland: “U17 Việt Nam có thể đánh bại U17 Hàn Quốc”

Tối 8/5 theo giờ địa phương, U17 Việt Nam bước vào buổi tập quan trọng chuẩn bị cho trận đấu gặp U17 Hàn Quốc (23h ngày 10/5) tại bảng C vòng chung kết U17 châu Á 2026.

Buổi tập diễn ra vào khung giờ gần với thời điểm thi đấu chính thức (19h địa phương, 23h Việt Nam), giúp các cầu thủ làm quen tốt hơn với cường độ vận động và điều kiện thi đấu dưới ánh đèn.

U17 Việt Nam nỗ lực tập luyện chuẩn bị cho trận gặp U17 Hàn Quốc (Ảnh: VFF).

Trước đó, U17 Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại vòng chung kết U17 châu Á 2026 sau khi đánh bại U17 Yemen 1-0 ở trận ra quân. Chiến thắng không chỉ mang về 3 điểm quan trọng, mà còn giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam tự tin hơn rất nhiều trước khi gặp thử thách lớn U17 Hàn Quốc và U17 UAE.

Sau lượt trận đầu tiên, U17 Việt Nam tạm thời xếp nhất bảng đấu, trong khi U17 Hàn Quốc và U17 UAE cùng có 1 điểm (hòa 1-1), còn U17 Yemen đứng cuối bảng khi chưa có điểm nào. Với cục diện hiện tại, đoàn quân của HLV Cristiano Roland sẽ giành vé vào tứ kết sớm, đồng thời cũng là suất dự World Cup 2026, nếu giành chiến thắng trước U17 Hàn Quốc.

HLV Cristiano Roland động viên các học trò (Ảnh: VFF).

Nhiệm vụ đánh bại U17 Hàn Quốc rất khó khăn với U17 Việt Nam, nhưng trước giờ bóng lăn chưa nói trước được điều gì. Ở trận tranh Huy chương đồng (HCĐ) giải U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam từng gây bất ngờ lớn khi quật ngã U23 Hàn Quốc. Chiến thắng của các đàn anh giúp Nguyễn Lực và các đồng đội tự tin hơn rất nhiều trước cuộc đối đầu với đội bóng xứ Kim chi.

“Chắc chắn phía trước còn nhiều khó khăn nhưng nếu toàn đội tiếp tục cố gắng, làm mọi thứ thật chuẩn chỉnh như tôi đã dặn thì tôi tin chúng ta sẽ vượt qua được”, HLV Cristiano Roland khẳng định.

Ở buổi tập tối 8/5, các cầu thủ U17 Việt Nam thể hiện sự tập trung cao độ trong từng nội dung giáo án. Ban huấn luyện tiếp tục rà soát, hoàn thiện các phương án chiến thuật nhằm hướng tới màn trình diễn tốt nhất trước đối thủ được đánh giá rất mạnh của bảng đấu.