HLV Cristiano Roland: “U17 Australia mạnh hơn, U17 Việt Nam gặp khó”

Giành vé vào tứ kết, U17 Việt Nam gặp U17 Australia vào lúc 0h ngày 17/5 (giờ Việt Nam). Đây là đối thủ mà thầy trò HLV Cristiano Roland từng thắng 2-1 ở bán kết giải Đông Nam Á 2026 hồi tháng 4. Tuy nhiên, theo thuyền trưởng U17 Việt Nam, đội bóng xứ chuột túi đã mạnh hơn rất nhiều so với lần gặp nhau trước đó.

“Sau khi chúng ta giành vé vào tứ kết và suất tham dự FIFA U17 World Cup, các cầu thủ đang tự tin và vui hơn. Tôi luôn muốn các em giữ vững tinh thần trách nhiệm và sự tổ chức đã thể hiện trong mỗi trận đấu. Đó là yếu tố quan trọng nhất mà các em rút ra trong suốt giải đấu này.

HLV Cristiano Roland luôn nhắc nhở các cầu thủ phải có sự tập trung cao nhất (Ảnh: VFF).

Về đối thủ, chúng ta đã từng đối đầu với họ nhưng hiện tại họ đã có một số thay đổi, cụ thể là rất mạnh. Trận đấu tới sẽ rất khó khăn và đòi hỏi chúng ta phải thi đấu với khả năng cao nhất.

Nhiệm vụ của chúng tôi là nỗ lực hết mình. Tôi cùng ban huấn luyện chuẩn bị, trao đổi với các cầu thủ hiểu rõ những gì cần làm cho trận đấu ngày mai”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

Sau khi hoàn thành mục tiêu vào tứ kết và giành suất dự World Cup, nhiều người lo ngại các cầu thủ trẻ Việt Nam bị mất tập trung. HLV Cristiano Roland khẳng định ông luôn có những nhắc nhở với các học trò về tinh thần tập luyện, thi đấu, khi phía trước vẫn là hành trình và mục tiêu phải chinh phục ở vòng chung kết U17 châu Á 2026.

U17 Việt Nam quyết đánh bại U17 Australia (Ảnh: VFF).

“Đây là lần đầu tiên U17 Việt Nam được dự World Cup. Những gì đã xảy ra trong giải đấu này, đặc biệt là trận đấu vừa qua, là những bài học kinh nghiệm quý giá. Các đối thủ đều rất mạnh, nếu chúng ta không tập trung, không tổ chức tốt và không duy trì sự đoàn kết như một khối thống nhất thì sẽ rất khó khăn.

Các cầu thủ hiểu điều này vì họ đã trực tiếp trải nghiệm qua từng trận đấu. Mục tiêu của chúng tôi là luôn trở nên cạnh tranh hơn sau mỗi trận. Khi có cơ hội tiến xa hơn, chúng tôi nỗ lực hết mình. Tôi luôn truyền đạt tư duy đó cho các học trò.

Tôi hy vọng ở trận gặp U17 Australia, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần tốt hiện tại, toàn đội sẽ biến nó thành nguồn năng lượng tích cực để cố gắng nhiều hơn và cống hiến hết mình trên sân”, HLV Cristiano Roland nói.