HLV Ancelotti gạt Neymar khỏi đội hình chính thức của Brazil

Thay vào đó, cầu thủ đang khoác áo CLB Flamengo Lucas Paqueta sẽ chơi ở vị trí cầu thủ tổ chức tấn công mà Neymar thường đảm nhiệm.

Neymar có thể không thi đấu ở những trận đầu tiên của Brazil tại World Cup năm nay (Ảnh: Getty).

Truyền thông Brazil thông qua các buổi tập gần đây của đội bóng xứ sở samba, đã hé lộ đội hình chính thức mà HLV Ancelotti dự định sử dụng cho đội tuyển Brazil tại vòng bảng World Cup 2026.

Đội hình này chơi theo sơ đồ 4-3-3 thiên về tấn công, với thủ môn Alisson đứng trong khung thành. Hậu vệ cánh phải là Wesley, hậu vệ cánh trái là Douglas Santos, các trung vệ gồm Marquinhos và Leo Pereira.

Hàng tiền vệ của đội bóng có biệt danh Selecao gồm Casemiro chơi thiên hẳn về phòng ngự, làm nhiệm vụ thu hồi bóng từ xa, cùng hai người khác chơi cao hơn là Bruno Guimaraes và Lucas Paqueta. Riêng Paqueta là nhà tổ chức lối chơi, như đã nêu ở trên.

HLV Carlo Ancelotti không dám mạo hiểm với chấn thương của Neymar (Ảnh: AFP).

Còn ba người chơi cao nhất trong sơ đồ đội hình của Brazil là trung phong Igor Thiago, tiền đạo cánh phải Raphinha và tiền đạo cánh trái Vinicius Junior.

Sở dĩ HLV Ancelotti chưa sử dụng Neymar vì cầu thủ này đang gặp chấn thương nhẹ. Ngôi sao hàng đầu của bóng đá Brazil được yêu cầu tập trung vào việc vật lý trị liệu để hồi phục hoàn toàn, thay vì tham gia vào các buổi tập chiến thuật của đội bóng 5 lần vô địch thế giới, trong những ngày qua.

Vị HLV người Italy đang dẫn dắt đội tuyển Brazil không giấu giếm ý định chỉ sử dụng Neymar ở những thời điểm then chốt nhất của giải năm nay. Có thể thời điểm đó là từ vòng đấu loại trực tiếp trở đi.

Còn ở vòng bảng, Brazil chỉ gặp các đối thủ khá nhẹ nhàng tại bảng C, gồm Morocco (sáng 14/6, theo giờ Việt Nam), Haiti (sáng 20/6) và Scotland (sáng 25/6). Theo đánh giá của giới chuyên môn, Brazil sẽ không quá khó khăn để vượt qua bảng đấu này.