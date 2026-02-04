Hình ảnh gây chú ý của hai HLV Park Hang Seo và Kim Sang Sik

Trên trang Instagram cá nhân, chuyên gia Park Sung Gyun (chuyên gia thể lực dưới thời HLV Park Hang Seo) đã đăng tải bức hình gặp gỡ giữa vợ chồng HLV Park Hang seo, HLV Kim Sang Sik và một vài người bạn.

HLV Park Hang Seo dùng bữa với HLV Kim Sang Sik (Ảnh: Instagram).

Bức hình chụp hai HLV làm nên thành công rực rỡ cùng bóng đá Việt Nam dùng bữa với nhau ngay lập tức gây sốt trên mạng xã hội. Chỉ trong thời gian ngắn, bức hình này đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Đây là lần hiếm hoi hai HLV Park Hang Seo và Kim Sang Sik xuất hiện công khai cùng nhau, dù mối quan hệ của họ khá thân tình.

HLV Park Hang Seo là người đặt nền móng thành công cho bóng đá Việt Nam khi nhậm chức vào năm 2017. Ông đã giúp các đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, SEA Games 2019, lọt vào chung kết giải U23 châu Á 2018, vào bán kết Asiad 2018 và vào tứ kết Asian Cup 2019.

Trong khi đó, HLV Kim Sang Sik là người tiếp nối thành công của HLV Park Hang Seo ở Việt Nam. Chỉ trong một năm qua, ông đã vô địch AFF Cup, giải U23 Đông Nam Á, SEA Games 33 và mới nhất là chiến tích cùng U23 Việt Nam lọt vào bán kết giải U23 châu Á.

HLV Kim Sang Sik có mối quan hệ thân tình với HLV Park Hang Seo (Ảnh: Instagram).

Chia sẻ với tờ Sport Seoul, HLV Kim Sang Sik khiêm tốn thừa nhận điều ông lo ngại nhất khi sang làm việc ở Việt Nam là sợ mang tiếng HLV Park Hang Seo.

HLV Kim Sang Sik thừa nhận: “Ngay cả tôi cũng không ngờ hành trình ở Việt Nam lại đi xa đến vậy. Tôi chỉ nghĩ rằng mình cần cố gắng để không làm mang tiếng HLV Park Hang Seo, nhưng kết quả lại vượt ngoài mong đợi”.

HLV Kim Sang Sik tâm sự thêm: “Tôi chỉ mong chứng minh năng lực của các HLV Hàn Quốc. Dù có vô địch hay không, tôi muốn đóng góp điều gì đó cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Ban đầu khí hậu và điều kiện tập luyện khiến tôi khó thích nghi, nhưng giờ tôi cảm thấy nơi này như quê hương thứ hai. Tính cách người Việt cũng giống người Hàn Quốc. Họ đều chân thành và kiên cường”.