Hậu vệ Bùi Tiến Dũng nén đau "đóng thế" HLV Popov

Tối 19/4 trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội), trận đấu muộn nhất vòng 19 V-League 2025-2026 giữa Thể Công Viettel và Hoàng Anh Gia Lai đã diễn ra với kịch bản vô cùng căng thẳng. Đây được coi là giai đoạn quyết định với đội bóng áo lính trong cuộc đua vô địch, đặc biệt khi họ không có sự phục vụ của vị thuyền trưởng, HLV Velizar Popov trên băng ghế chỉ đạo.

Tâm điểm của khu vực kỹ thuật Thể Công Viettel tối nay không ai khác chính là trung vệ Bùi Tiến Dũng. Trước đó, ngôi sao của tuyển Việt Nam được chẩn đoán rách sụn chêm đầu gối, phải cần từ 6 đến 8 tuần để phục hồi và khiến anh bỏ lỡ đợt tập trung đội tuyển quốc gia vào tháng 3 vừa qua.

Hình ảnh người thủ lĩnh lầm lì, gương mặt đôi lúc nhăn lại vì vết thương nhưng vẫn không ngừng hò hét sát cánh cùng đồng đội trên sân đã chạm tới cảm xúc của đông đảo người hâm mộ có mặt trên khán đài.

Trận đấu diễn ra với sự khốc liệt đúng như dự đoán. Đội khách Hoàng Anh Gia Lai đã triển khai một lối chơi phòng ngự vô cùng khó chịu. Các cầu thủ phố núi không ngần ngại áp sát nhanh và thực hiện những pha va chạm cực mạnh để hạn chế sự sáng tạo của đội chủ nhà.

Trọng tài chính điều khiển trận đấu đã có một ngày làm việc vất vả khi liên tục phải cắt còi vì những pha vào bóng có phần quá mức quyết liệt từ phía cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai.

Trung vệ Bùi Tiến Dũng nén đau, đứng hàng giờ đồng hồ sát đường biên để chỉ đạo và khích lệ tinh thần đồng đội.

Phải đến phút 73, từ một tình huống dàn xếp tấn công mạch lạc, Wesley Nata đã chọn vị trí thông minh để tung ra cú đánh đầu hiểm hóc, xé toang mành lưới của Hoàng Anh Gia Lai. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp đội bóng quân đội giải tỏa toàn bộ áp lực đè nặng từ đầu trận.

Với 3 điểm nhọc nhằn giành được, Thể Công Viettel hiện có 41 điểm sau 19 vòng đấu. Dù họ vẫn còn kém đội đầu bảng Công an Hà Nội 7 điểm, nhưng trong bối cảnh giải đấu còn tới 7 vòng nữa mới kết thúc, cơ hội lật đổ vẫn hoàn toàn rộng mở với thầy trò HLV Popov.

Chiến thắng này không chỉ có ý nghĩa về mặt điểm số mà còn là lời khẳng định cho bản lĩnh của đội bóng áo lính trong những thời điểm khó khăn nhất. Sự hy sinh của Bùi Tiến Dũng cùng nỗ lực của tập thể của Thể Công Viettel đã mang về một kết quả xứng đáng.