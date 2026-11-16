Đội trưởng Tam Sư đã mở tỷ số từ chấm phạt đền, giúp tuyển Anh giành chiến thắng lịch sử với tỷ số 3-2 trước Tây Ban Nha ở vòng bảng UEFA Nations League trên sân Metropolitano diễn ra vào rạng sáng 16/11 (giờ Việt Nam).

Bàn thắng thứ 93 cho tuyển quốc gia đã giúp Harry Kane phá kỷ lục ghi bàn trong mọi trận đấu tại giải đấu này, đồng thời san bằng kỷ lục ghi bàn mà chưa ai đạt được kể từ năm 1948.

Harry Kane mở tỷ số cho tuyển Anh trên chấm phạt đền ở phút 45 (Ảnh: Getty).

Tính từ tháng 6/2025, Harry Kane đã ghi bàn trong cả 7 trận đấu sân khách gần nhất của đội tuyển Anh. Lần gần nhất tiền đạo sinh năm 1993 không ghi bàn là trong trận đấu trên sân trung lập gặp Hy Lạp vào tháng 11/2024.

Harry Kane là cầu thủ Tam Sư đầu tiên ghi bàn 7 trận liên tiếp trên sân khách kể từ huyền thoại Tom Finney, người đã làm được điều tương tự trong khoảng thời gian từ tháng 9/1946 đến tháng 5/1948.

Tuy nhiên, Harry Kane sẽ phải đợi đến tháng 3 năm sau để kéo dài chuỗi trận ghi bàn của mình lên con số 8, vì chuyến đi đến Tây Ban Nha sẽ là trận thi đấu trên sân khách cuối cùng của tuyển Anh trong năm 2026.

Màn trình diễn xuất sắc của thủ thành James Trafford đã giúp tuyển Anh giữ vững tỷ số và giành chiến thắng lịch sử trước Tây Ban Nha (Ảnh: AFP).

Đáng chú ý, chiến thắng trước Tây Ban Nha dù chỉ còn 10 người trên sân (Elliot Anderson nhận thẻ đỏ ở phút 63) là chiến thắng thứ 10 liên tiếp trên sân khách của tuyển Anh lần đầu tiên trong lịch sử. Đây cũng là lần đầu tiên sau 34 năm tuyển Anh mới giành chiến thắng trước đội tuyển đang xếp hạng số một thế giới là Tây Ban Nha.

Trong khi đó, Tây Ban Nha chưa thua trận nào trên sân nhà kể từ tháng 3/2024 và trận thua này khiến đội bóng xứ sở bò tót chấm dứt chuỗi 43 trận bất bại của mình. Trận thua này còn khiến Tây Ban Nha mất ngôi đầu bảng C UEFA Nations League về tay tuyển Anh khi cùng có 15 điểm sau 6 vòng đấu nhưng thua hiệu số bàn thắng.