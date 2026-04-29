Harry Kane phá kỷ lục của Steven Gerrard tại Champions League

Bayern Munich đã có màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở trước PSG ở trận đấu diễn ra trên sân Parc des Princes rạng sáng nay (29/4, giờ Việt Nam).

Sau khi Luis Diaz bị phạm lỗi trong vòng cấm ở phút 16, Harry Kane bước lên thực hiện quả phạt đền từ chấm 11m và dứt điểm thành công, bóng đi thấp về phía bên trái khung thành của thủ môn Matvei Safonov.

Harry Kane mở tỷ số cho Bayern Munich trên chấm phạt đền ở phút 17 (Ảnh: Getty).

Bàn thắng này giúp Harry Kane ghi dấu lịch sử ở Champions League khi vượt qua Steven Gerrard để trở thành cầu thủ người Anh ghi nhiều bàn thắng liên tiếp nhất tại giải đấu này.

Gerrard đã ghi bàn trong 5 trận liên tiếp cho Liverpool tại Champions League mùa giải 2007/08 trong các trận đấu với Besiktas (2 lần), Porto, Marseille và Inter Milan.

Nhưng Harry Kane đã vượt qua huyền thoại của Liverpool khi có chuỗi 6 trận ghi bàn liên tiếp cho Bayern Munich gồm các trận đấu với Royale Union Saint-Gilloise, PSV Eindhoven, Atalanta, Real Madrid (2 lần) và PSG.

Không dừng lại ở đó, bàn thắng vào lưới PSG còn giúp Kane cán mốc 60 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng trong một mùa giải (54 bàn, 6 kiến tạo), thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của anh. Đây cũng là một trong những con số ấn tượng nhất tại 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu mùa này.

Tại Champions League mùa này, Kane đã có 13 bàn thắng, chỉ kém thành tích dẫn đầu của Kylian Mbappe hai pha lập công. Với việc Bayern Munich vẫn còn trận bán kết lượt về với PSG, cơ hội để tiền đạo 32 tuổi san bằng hoặc vượt qua con số này vẫn còn nguyên.

Ở cấp độ quốc nội, Kane cũng có một mùa giải bùng nổ khi ghi 33 bàn sau 28 trận tại Bundesliga. Dù từng được kỳ vọng phá kỷ lục 41 bàn/mùa của Robert Lewandowski (mùa 2020/21), khoảng cách 8 bàn trong 3 trận còn lại khiến mục tiêu này trở nên rất khó khả thi.

Đáng chú ý, Bayern Munich và PSG cũng đã ghi tên mình vào sách kỷ lục khi trận bán kết Champions League của họ là trận đấu đầu tiên có tới 5 bàn thắng được ghi trong hiệp 1.Trận bán kết lượt về sẽ diễn ra trên sân Arena của Bayern Munich vào ngày 6/5 với hứa hẹn nhiều bất ngờ xảy ra khi khoảng cách giữa hai đội chỉ là một bàn.