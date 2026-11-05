Tuần trước, cầu thủ 33 tuổi này đã vượt qua Kylian Mbappe và Lamine Yamal để giành giải thưởng cá nhân danh giá nhất trong bóng đá.

Tiền đạo người Anh đã giành được giải thưởng này sau một mùa giải đáng kinh ngạc cho Bayern Munich và đội tuyển Anh, khi ghi được tới 73 bàn thắng.

Harry Kane lần đầu tiên giành được Quả bóng vàng trong sự nghiệp (Ảnh: AFP).

Và thành tích 61 bàn thắng của anh cho Bayern Munich, góp phần giúp đội bóng Đức giành cú ăn ba giải quốc nội đã khiến ông lớn Bundesliga trao cho anh một hợp đồng mới với mức lương hậu hĩnh.

Theo đó, Harry Kane đã ký hợp đồng mới có thời hạn 3 năm với đội bóng Đức, giữ anh ở lại sân Allianz Arena đến tháng 6/2029. Đội trưởng đội tuyển Anh rất vui mừng khi đã cam kết dành những năm tháng có thể là cuối sự nghiệp của mình cho đội bóng này.

“Tôi cảm thấy như ở nhà tại Bayern Munich. Tôi yêu CLB, người hâm mộ và thành phố Munich. Chúng tôi có một đội ngũ tuyệt vời và ông Vincent Kompany, một huấn luyện viên xuất sắc.

Tôi rất tự hào khi được là một phần của Bayern Munich. Cả gia đình tôi đều rất hạnh phúc ở đây. Tôi rất muốn ở lại. Giờ đây tôi đang hướng tới tương lai và muốn giành được nhiều danh hiệu hơn nữa cùng CLB tuyệt vời này", Harry Kane bày tỏ khi ký hợp đồng.

Harry Kane ký hợp đồng mới với Bayern Munich có thời hạn 3 năm (Ảnh: FC Bayern).

Hợp đồng mới của Harry Kane được cho là trị giá gần 21 triệu bảng (khoảng 726 tỷ đồng) mỗi năm, tương đương với mức lương hàng tuần hơn 400.000 bảng (gần 14 tỷ đồng).

Theo The Athletic, đây là bản hợp đồng có giá trị lớn nhất lịch sử Bayern Munich, đồng thời được cho là giúp tiền đạo 33 tuổi trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất châu Âu.

Tuy nhiên, vị trí dẫn đầu này chỉ xét riêng mức lương, bởi một số ngôi sao khác có thể nhận tổng thu nhập cao hơn nhờ các khoản thưởng. Cụ thể tiền đạo Erling Haaland đang được Man City trả lương kèm tiền thưởng lên tới 525.000 bảng (hơn 18 tỷ đồng) mỗi tuần.

Mức lương của Mbappe cũng không kém cạnh, khi Real Madrid trả anh 518.000 bảng (gần 18 tỷ đồng) mỗi tuần.

Trận đấu đầu tiên của Harry Kane trong hợp đồng mới sẽ là chuyến làm khách đến vùng Rhine vào cuối tuần này (ngày 7/11) để đối đầu với Mainz.