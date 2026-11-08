Hành quân đến sân MEWA Arena của Mainz 05 tại vòng 9 Bundesliga, Bayern Munich đón nhận thông tin không vui khi HLV Vincent Kompany vắng mặt vì vấn đề sức khỏe, nhường quyền chỉ đạo cho trợ lý Aaron Danks. Dù vậy, "Hùm xám" vẫn thể hiện bản lĩnh để giành chiến thắng sát nút 2-1.

Harry Kane ghi dấu ấn trong chiến thắng của Bayern Munich (Ảnh: Getty).

Trận đấu ghi dấu cột mốc lịch sử khi thủ thành đội trưởng Manuel Neuer chính thức vượt qua Bernd Dreher để trở thành cầu thủ nhiều tuổi nhất ra sân cho Bayern Munich tại Bundesliga. Tuy nhiên, Neuer không thể thi đấu trọn vẹn hiệp 1 sau khi dính chấn thương ở những phút cuối và phải nhường chỗ cho Jonas Urbig.

Phút 14, tận dụng đường chuyền hỏng của Lee Jae Sung, Kane kiến tạo thông minh để Joshua Kimmich sút xa mở tỷ số 1-0 cho Bayern Munich. Đầu hiệp hai, từ pha phối hợp nhịp nhàng, Kane tiếp tục nhả bóng tinh tế để tài năng trẻ sinh năm 2008 Lennart Karl đệm lòng hiểm hóc nhân đôi cách biệt.

Nỗ lực của Mainz chỉ giúp họ có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 90+2 nhờ cú đánh đầu của Phillip Tietz. Chung cuộc, Bayern thắng 2-1 để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Bundesliga với 21 điểm sau 9 vòng, đứng trên Dortmund nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại.

Trong khi đó tại giải đấu số một nước Pháp Ligue 1, Paris Saint Germain tiếp tục khẳng định vị thế độc tôn bằng chiến thắng tối thiểu trước Troyes trên sân nhà Parc Des Princes.

Trước một Troyes chủ động chơi lùi sâu phòng ngự, đội bóng thủ đô Paris gặp không ít khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Phải đến phút 39, thế bế tắc mới được phá vỡ sau khi hậu vệ Zabarnyi lập công từ đường kiến tạo của tài năng trẻ Mayulu.

Zabarnyi bật cao đánh đầu, ghi bàn thắng duy nhất giúp PSG nối dài chuỗi 11 trận toàn thắng trên mọi đấu trường (Ảnh: Getty).

Dù tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp hai nhưng các chân sút chủ nhà không thể tận dụng thêm. Tỷ số 1-0 được duy trì đến hết trận, giúp đoàn quân của HLV Luis Enrique giành chiến thắng thứ 7 liên tiếp tại Ligue 1 và nâng chuỗi toàn thắng trên mọi đấu trường lên con số 11 trận ấn tượng.

Kết quả này giúp PSG củng cố vững chắc ngôi đầu bảng Ligue 1 với 23 điểm, bỏ xa đội nhì bảng Paris FC đến 3 điểm.