Harry Kane đá hỏng phạt đền, Bayern Munich chia điểm trước Dortmund

Trận đại chiến giữa Bayern Munich và Borussia Dortmund trên sân Allianz Arena, Đức đã diễn ra vô cùng hấp dẫn đúng như kỳ vọng của người hâm mộ. Đội chủ nhà Bayern chủ động đẩy cao đội hình ép sân ngay từ đầu, trong khi Dortmund lựa chọn lối chơi rình rập.

Phút 34, thảm họa suýt xảy ra với "Hùm xám" khi Jobe Bellingham đưa bóng vào lưới đội chủ nhà, nhưng công nghệ VAR đã can thiệp và từ chối bàn thắng do lỗi việt vị. Thừa thắng xông lên sau tình huống thoát thua, Bayern Munich cụ thể hóa ưu thế ở phút 38 nhờ cú dứt điểm chính xác của Konrad Laimer, mở tỷ số 1-0 cho đội bóng xứ Bavaria trước khi hiệp một khép lại.

Harry Kane thực hiện sút phạt đền trong trận đấu với Dortmund tối 31/10 (Ảnh: Getty)

Sang hiệp hai, bước ngoặt lớn của trận đấu xuất hiện ở phút 56 khi Bayern Munich được hưởng quả phạt đền. Tuy nhiên, trên chấm 11m, chân sút chủ lực Harry Kane lại không thể đánh bại thủ môn đối phương, bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt.

Sau pha hỏng ăn này, Bayern Munich nhận bàn thua ở phút 60 khi Serhou Guirassy tận dụng đường kiến tạo của Carney Chukwuemeka để gỡ hòa 1-1 cho Dortmund. Dù vậy, chỉ 6 phút sau, Harry Kane đã chuộc lỗi bằng đường kiến tạo cho trung vệ Dayot Upamecano bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà.

Chiến thắng tưởng chừng đã nằm chắc trong tay thầy trò HLV Vincent Kompany, những sự điều chỉnh nhân sự ở cuối trận của Dortmund đã phát huy tác dụng tối đa. Phút 89, tài năng trẻ Konstantinos Karetsas tung đường chuyền dọn cỗ để Fabio Silva dứt điểm tung lưới Bayern Munich, ấn định kết quả hòa 2-2 nghẹt thở.

Fabio Silva ăn mừng bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho Dortmund (Ảnh: Getty).

Trận hòa này được xem là một kịch bản đầy tiếc nuối đối với Bayern Munich khi họ nắm trong tay quá nhiều lợi thế để kết liễu đối thủ. Trong khi đó, một điểm giành được tại Allianz Arena thể hiện tinh thần kiên cường không bỏ cuộc của đội bóng áo vàng đen.