Hàng loạt cầu thủ Việt kiều tỏa sáng, HLV Kim Sang Sik nhận tin vui

Sau 3 tháng tạm nghỉ, giải V-League đã quay trở lại vào cuối tuần qua. Trong đó, điểm nhấn đáng chú ý ở vòng 12 V-League là sự tỏa sáng của những cầu thủ Việt kiều như Lee Williams, Khoa Ngô (Ngô Đăng Khoa) và Trần Thành Trung. Màn trình diễn của họ giúp HLV Kim Sang Sik có thêm lựa chọn ở đội tuyển Việt Nam.

Khoa Ngô (trái) và Williams Lee (phải) ăn mừng bàn thắng cho CLB Công an TPHCM (Ảnh: CLB Công an TPHCM).

Trong chiến thắng của CLB Công an TPHCM trước PVF-CAND ở vòng này, hai cầu thủ Lee Williams, Khoa Ngô đã ghi dấu ấn đậm nét. Trong đó, Lee Williams là người mở tỷ số trận đấu bằng pha dứt điểm gọn gàng ở hiệp 1. Bàn thắng cho thấy khả năng chọn vị trí tuyệt vời của cầu thủ gốc Anh.

Ngoài việc ghi bàn, Lee Williams còn thể hiện sự năng nổ trong các tình huống tấn công của CLB Công an TPHCM. Cầu thủ sinh năm 2007 mới chuyển tới V-League vào tháng 8 năm ngoái khi đầu quân cho CLB Thể Công Viettel từ Stockport County (Anh). Sau đó, anh được cho mượn tại CLB Công an TPHCM.

Đáng chú ý, Lee Williams sở hữu chiều cao tới 1,9m. Việc sở hữu chiều cao tốt giúp cầu thủ này có lợi thế nhất định và hoàn toàn có thể là “vũ khí” nguy hiểm của các đội tuyển Việt Nam. Trong màu áo CLB Công an TPHCM, Lee Williams đã đóng góp 3 bàn thắng.

Trong khi đó, Khoa Ngô mới có trận ra mắt CLB Công an TPHCM khi thi đấu theo hợp đồng cho mượn từ CLB Perth Glory của Australia. Dù bàn thắng đến với cầu thủ 19 tuổi khá dễ dàng (đệm bóng vào lưới trống) nhưng trong cả trận đấu, cầu thủ nhỏ con này (chiều cao 1,65m) hoạt động rất năng nổ ở hàng lang cánh trái và gây ra không ít khó khăn cho đối thủ.

Chính Khoa Ngô là người mang về quả phạt đền cho CLB Công an TPHCM nhưng Tiến Linh đã không thực hiện thành công.

Trần Thành Trung ghi bàn cho CLB Ninh Bình (Ảnh: Ninh Bình FC).

Một cầu thủ Việt kiều khác là Trần Thành Trung cũng gây ấn tượng trong màu áo CLB Ninh Bình trong trận gặp CLB Công an Hà Nội trên sân Hàng Đẫy. Thành Trung đã có pha đi bóng tốt, trước khi dứt điểm tuyệt đẹp tung lưới thủ thành Nguyễn Filip. Dù CLB Ninh Bình vẫn thất bại với tỷ số 2-3 trước CLB Công an Hà Nội nhưng màn trình diễn của cầu thủ gốc Bulgaria vẫn được đánh giá cao.

Trong quá khứ, Thành Trung được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên đội U23 Việt Nam nhưng chưa được sử dụng ở các giải đấu lớn. Tuy nhiên, trong tương lai, cầu thủ sinh năm 2005 cũng có thể là sự lựa chọn tốt với HLV người Hàn Quốc.

Trần Thành Trung và Khoa Ngô đều đã có quốc tịch Việt Nam. Trong khi đó, Lee Williams có mẹ là người Việt nên có thể xin quốc tịch Việt Nam trong tương lai.