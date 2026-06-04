Hàng loạt cầu thủ thi đấu ở Đông Nam Á góp mặt ở World Cup 2026

Ở thời điểm World Cup 2026 chỉ còn hơn một tuần nữa sẽ khởi tranh, 48 đội tuyển đã công bố danh sách chính thức tham dự giải đấu này. Trong số 1.248 cầu thủ tranh tài ở giải đấu bóng đá số một hành tinh, có 5 cầu thủ đang thi đấu ở Đông Nam Á.

Rebin Sulaka đại diện cho đội tuyển Iraq tranh tài ở World Cup 2026 (Ảnh: FIFA).

Người đầu tiên là Rebin Sulaka, người đang khoác áo CLB Port ở giải vô địch Thái Lan. Cầu thủ 34 tuổi là trung vệ hàng đầu ở giải Thái Lan trong mùa giải vừa qua. Với chiều cao 1,92m, Rebin Sulaka là bức tường thành “không thể xuyên phá”.

Ở World Cup 2026, Rebin Sulaka sẽ cùng đội tuyển Iraq tranh tài tại Mỹ, Canada và Mexico. Kinh nghiệm của trung vệ sinh năm 1992 rất cần thiết cho đội bóng Tây Á. Rebin Sulaka khoác áo Iraq từ năm 2015 và tới nay đã có 47 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia.

Một thành viên khác của đội tuyển Iraq là Fran Putros, người đang đầu quân cho CLB Persib Bandung (Indonesia). Cầu thủ sinh năm 1993 có khả năng thi đấu tốt ở vai trò trung vệ và tiền vệ phòng ngự. Anh được đánh giá cao ở khả năng thu hồi bóng. Trong quá khứ, Fran Putros đã có 19 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Đội tuyển Jordan cũng có hai gương mặt thi đấu ở Đông Nam Á là tiền vệ Noor Al-Rawabdeh và hậu vệ Mohammad Abualnadi. Cả hai cầu thủ này đều khoác áo CLB Selangor (Malaysia) và góp công lớn giúp CLB lọt vào chung kết cúp C1 Đông Nam Á vừa qua. Cả hai cầu thủ này đều đang ở độ chín sự nghiệp (29 tuổi và 25 tuổi). Họ được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở World Cup 2026.

Gervane Kastaneer khoác áo đội tuyển Curcao thi đấu ở World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Người cuối cùng là Gervane Kastaneer của CLB Terengganu (Malaysia). Tiền đạo gốc Hà Lan là chân sút chủ lực của Curacao trong những năm gần đây. Cầu thủ từng có thời gian thi đấu ở Hà Lan và Anh đã ghi 9 bàn sau 27 lần khoác áo đội tuyển Curacao.

Giải V-League không đóng góp cầu thủ nào tham dự World Cup 2026. Đáng tiếc nhất là trường hợp của Percy Tau. Cầu thủ sinh năm 1994 vừa hết hạn hợp đồng với CLB Nam Định không được đội tuyển Nam Phi triệu tập tham dự World Cup 2026. Đây là điều bất ngờ bởi Percy Tau đã ra sân 52 trận và ghi 16 bàn cho Nam Phi.